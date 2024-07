Il bullismo non dev’essere un segreto.

È stata la tematica del #bullismo e del #cyberbullismo il fulcro dell’ultimo incontro del percorso #CuoreMio che si è svolto l’11 Giugno con i giovani della vicaria Gimigliano-Taverna e le Forze dell'Ordine nella persona del Cap. Gabriele Migliano. Hanno illustrato ai ragazzi in modo semplice, ma molto efficace con il supporto di alcune slide, i punti cruciali di quello che non è ormai più solo il manifestarsi di prepotenza su chi è più debole, ma assume contorni più gravi nel momento in cui, passando in rete o sui social, tende a dare un’illusione di impunità.

Alcune informazioni molto importanti su un uso consapevole e attento della rete, spesso utilizzata senza adeguata conoscenza dei rischi, nonché l’invito a non restare in silenzio davanti a situazioni vissute o di cui si è a conoscenza, hanno suscitato poi ulteriori domande che hanno reso l’incontro molto animato e partecipato.