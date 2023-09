"Il cacciatore di... emozioni": Ruggero Pegna e i Suoi Romanzi di Vita" questa sera, alle ore 18:30 al Museo del Presente di Rende (CS)

"Il cacciatore di... emozioni", questa sera, alle ore 18:30 al Museo del Presente di Rende (CS), con il noto promoter Ruggero Pegna nell'altro volto di poeta e scrittore.

Alfredo De Luca, direttore artistico del festival Settembre Rendese, ha voluto inserire questo appuntamento nel ricco programma della 58° edizione per approfondire i temi di scottante attualità contenuti, in particolare, nei suoi recenti romanzi: da "Miracolo d'Amore" (Rubbettino editore), storia della leucemia che lo colpi, intrecciata alle predizioni della mistica Natuzza Evolo, a "Il cacciatore di meduse" (Falco editore), racconto emozionante del viaggio della speranza e della lotta per l'integrazione in Italia di un piccolo migrante somalo, fino all' ultimo "La stanza di Adel" (Santelli editore), altro commovente racconto dell'adozione di una bimba russa tra fiaba e realtà.

"Sono romanzi ispirati da storie vere, perché è la stessa vita un romanzo spesso complesso, ma meraviglioso", afferma Pegna. "Sono anche felice - prosegue - della candidatura agli Oscar del film di Garrone che porta sul grande schermo una storia che sembra proprio tratta dal mio romanzo, in cui ho cercato di fare arrivare ai lettori le ansie e le speranze di uomini, donne e bambini che affrontano rischi e sofferenze sognando una vita migliore". L'ingresso è libero. Interverranno vari ospiti che dialogheranno con l'autore.