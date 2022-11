Il catanzarese Domenico Lanzo su Padre Pio Tv

Domenico Lanzo, classe 1940. Nell’immediato dopo guerra, a soli 9 anni è costretto a lavorare per aiutare la famiglia ad andare avanti. Ragazzino esile è costretto in silenzio a subire le umiliazioni dei suoi datori di lavoro.

La povertà è sempre più evidente e 18 anni, aiutato dal padre della sua fidanzata, oggi sua moglie, con la valigia di cartone ed un viaggio estenuante, in cui rischia anche la vita, parte per la Germania, dove trova lavoro come muratore.

Oggi è tornato a casa. Vive in campagna e coltiva il suo orticello.

La sua testimonianza e quella di altri fratelli è contenuta nel libro dello scrittore catanzarese Vitaliano Fulciniti dal titolo “Ovunque qualcuno” edito da Rubettino.