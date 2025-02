Il Catanzaro vola in Serie B e Noto sorride: "Obiettivo salvezza? Non prendiamoci in giro..."

Il presidente giallorosso interviene a 11 in Campo e rilancia: "I risultati sono figli di una gestione solida e coesa". E sullo stadio: "Un progetto modulare che darà un nuovo volto al Ceravolo"



Tutto bene quel che finisce bene… anche se non è ancora finito niente. Dopo la 27esima giornata di Serie B, il Catanzaro si trova in una posizione di classifica più che tranquilla. I 42 punti conquistati lasciano poco spazio ai dubbi: la salvezza è virtualmente raggiunta. Ma per il presidente Floriano Noto, ospite della trasmissione calcistica 11 in Campo su LaC Tv, continuare a parlare di salvezza suona quasi riduttivo:



"Vuol dire prendersi in giro".



Un Catanzaro da playoff?



La stagione giallorossa ha superato ogni più rosea aspettativa e l’ultimo successo contro lo Spezia ne è la conferma. Una vittoria ottenuta con carattere e spirito di squadra, come sottolinea il patron:



"Diciamo che l'andamento va oltre le nostre aspettative. Siamo in un'ottima posizione e credo che abbiamo fatto un favore a tutta la Serie B, dal momento che se lo Spezia avesse vinto avrebbe messo a rischio i playoff per la distanza di punti. Domenica penso che tutti abbiano tifato Catanzaro, credo anche la Cremonese stessa che abbiamo sorpassato".



A decidere la sfida è stato Filippo Pittarello, alla sua prima rete stagionale, frutto di un’azione corale che ha visto la squadra costruire con pazienza la manovra offensiva.



"Filippo finalmente si è sbloccato, ma ciò che mi rende ancora più soddisfatto è vedere la dinamica dell'azione: venti passaggi consecutivi prima del gol. Questo significa che la squadra è in sintonia".



Sulla classifica e sugli obiettivi, Noto mantiene i piedi per terra, ma senza escludere sogni più ambiziosi:



"Avendo raggiunto quella tranquillità necessaria, i ragazzi possono giocare per divertirsi. Non c'è l'assillo di vincere i playoff, ma se dovesse arrivare qualcosa in più ne saremmo felici. In rosa abbiamo giocatori di qualità e i risultati sono figli non solo del campo, ma anche della gestione del gruppo".



Il futuro dello stadio Ceravolo



Tra i temi affrontati dal presidente c’è anche il futuro del Nicola Ceravolo. Il progetto di ristrutturazione, curato da Confindustria Catanzaro, è già stato affidato agli enti competenti e prevede una serie di step per migliorare l'impianto:



"È un progetto modulare che prevede le curve ravvicinate e una copertura totale anche delle tribune. I primi finanziamenti saranno destinati alla sistemazione della tribuna e all'avvicinamento della nostra curva. Ovviamente bisognerà tenere conto delle tempistiche della pubblica amministrazione e degli appalti".



L'elogio a Iemmello: "Lunga vita al Re"



Infine, un pensiero all’attaccante e capitano Pietro Iemmello, autore finora di una stagione importante ma condizionata da qualche episodio sfortunato:



"Se non fosse stato per qualche gol annullato per fuorigioco di pochissimi centimetri e per qualche errore dal dischetto, oggi sarebbe a quota 17 reti. Per questo dico solo: 'Lunga vita a Iemmello'".



Il Catanzaro continua la sua corsa tra le grandi della Serie B. Con un gruppo solido, un presidente ambizioso e un progetto strutturale per il futuro, le Aquile hanno già dimostrato di poter spiccare il volo. Resta da vedere fin dove potranno arrivare.