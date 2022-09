Il CIF9 dimezza gli impegni "Coronavirus COD-19" ma non si ferma

Tre partite nuovamente rinviate causa emergenza sanitaria nel Nord Italia, ma il CIF9 scenderà in campo ugualmente per la seconda giornata di Campionato. Non si gioca in Seconda Divisione.

Italia ancora spaccata in due, con il Nord che sta facendo i conti con l’epidemia di Coronavirus (COD19) e il Centro-Sud che “tampona” e va avanti, quasi indenne. La situazione riguarda tutti i settori, sport incluso, con i provvedimenti ormai noti a tutti e che, ci auguriamo, arrivino finalmente ad una svolta al termine di questo weekend.

Slitta la prima giornata del Campionato di Seconda Divisione, con il rinvio di tutte le partite in programma, mentre il CIF9 si appresta a vivere una seconda giornata dimezzata nei suoi contenuti: rinviati i match tra Blitz e Lancieri, Mexicans e Thunders e Buccaneers e Titans, con le nuove date già fissate dal Commissioner e presenti sul sito federale (https://www.fidaf.org/campionati/giornate.asp?id=133 ).

Si giocherà regolarmente a Terni, domani sera, con gli Steelers reduci dalla pesante sconfitta contro i Grifoni che affronteranno in casa i West Coast Raiders, all’esordio stagionale. Due le partite di domenica: i Grifoni ricevono in casa i Trappers, per una sfida di sicuro interesse visto il risultato positivo di entrambe le squadre la scorsa settimana, che le proietta in vetta, appaiate al Girone F. Esordio in campionato per i Fighting Ducks, che se la giocheranno in trasferta contro gli Steel Bucks, sconfitti la scorsa settimana dai Pretoriani per 26 a 8.

Questo il programma e gli orari delle partite:

CIF9 – Week 2

Sabato, 29 febbraio

Steelers Terni vs West Coast Raiders Toscana h. 21.00

Domenica, 1 marzo

Nuovi Grifoni Track & Football vs Trappers Cecina h. 15.00

Steel Bucks Caserta vs Fighting Ducks Roma h. 15.00

Non sono al momento previste dirette streaming, ma tenete d’occhio la web app federale GAMEDAY ( https://gameday.fidaf.org/) per restare aggiornati sui risultati LIVE.

