Il Comune di Marcellinara conferisce la Cittadinanza onoraria all’artista Dario Brunori

Il Sindaco Vittorio Scerbo: "Ha saputo unire la Calabria e valorizzare la vera anima dei calabresi.

La cultura e l’arte sono strumenti indispensabili per superare provincialismi ormai desueti in questa nostra terra.

Dopo il suo tour, lo aspettiamo a Marcellinara per vivere un momento speciale insieme alla nostra comunità".

Il Consiglio Comunale di Marcellinara ha approvato la proposta di conferimento della Cittadinanza onoraria al cantautore Dario Brunori per il suo eccezionale contributo artistico e culturale nel valorizzare la vera anima della Calabria.

Con la sua musica autentica, intensa e capace di toccare le corde più profonde dell’animo, Dario Brunori sa raccontare, con orgoglio e talento, una Calabria sincera, dolce e desiderosa di andare avanti nonostante tutto.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo ha rappresentato un’importante vetrina nazionale per farsi apprezzare ora dal grande pubblico, contribuendo a una narrazione positiva e profonda del nostro patrimonio culturale, sociale, umano.

Il continuo successo delle tappe del suo tour - l’ultima in ordine di tempo l’emozionante live orchestrale che ha incantato Roma al Circo Massimo - ne sono la dimostrazione più concreta.

La proposta, nata inizialmente da un gesto goliardico ma affettuoso della pagina satirica “Lo Statale Jonico”, i cui autori hanno ricevuto il premio letterario “Istmo di Marcellinara” lo scorso anno, è stata accolta con grande entusiasmo e trasformata in un riconoscimento ufficiale che va oltre lo slancio affettivo.

Il Comune di Marcellinara intende così sottolineare l’importanza della cultura e dell’arte come strumenti per superare divisioni e provincialismi ormai desueti nel racconto di questa nostra terra, restituendo valore e orgoglio all’identità calabrese.

«Siamo felici di conferire la Cittadinanza onoraria a Dario Brunori, artista che con le sue parole e la sua musica ha saputo unire la Calabria e raccontare la nostra terra in modo autentico» – ha dichiarato il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo.

Siamo certi che, una volta conclusi i suoi importanti impegni artistici che stanno riscuotendo grande successo di pubblico in tutta Italia, si possa organizzare un incontro a Marcellinara per vivere un momento speciale insieme alla nostra comunità.

L’occasione giusta per abbracciarci idealmente tutti noi calabresi e affermare con forza che è possibile superare, una volta per tutte, quei provincialismi che, per troppo tempo, hanno frenato lo sviluppo e il riconoscimento della nostra bella, ma spesso difficile e contraddittoria, terra di Calabria.

Dopo il conferimento della cittadinanza onoraria nel 2013 a Johnny Rotella, figlio di cittadini marcellinaresi emigrati negli USA che arrivò a suonare anche con Frank Sinatra, questa è la seconda cittadinanza onoraria in ambito artistico e musicale nella storia del Comune di Marcellinara, a testimonianza dell’impegno continuo a promuovere la cultura come via per la crescita collettiva.

