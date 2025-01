Il Comune di San Benedetto Ullano è il primo a aderire al Polo Digitale PA ed entra nel programma di sperimentazione.

Si è svolta presso il Palazzo Bisciglia la firma dell'adesione del Comune di San Benedetto Ullano al Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA, una rete nazionale strategica per promuovere la trasformazione digitale nelle amministrazioni locali. L'adesione è stata sancita alla presenza del Presidente del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA, Emilio De Rango, del Sindaco di San Benedetto Ullano, Rosaria Amalia Capparelli, e del Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro.

All'incontro erano presenti i membri del gruppo giovani del Polo Digitale Calabria, Aldo De Rango e Pio Nicola Marinelli.

Nel corso dell'evento, il Sindaco Rosaria Amalia Capparelli ha accolto con entusiasmo questa opportunità, sottolineando l'importanza della digitalizzazione come strumento chiave per migliorare l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione, rendendo i servizi ai cittadini più moderni e accessibili. Con l’adesione al Polo Digitale Calabria Polo digitale PA, il Comune di San Benedetto Ullano entra ufficialmente a far parte della fase sperimentale promossa dal Polo Digitale PA, un passo significativo verso l'innovazione tecnologica che contribuirà a rafforzare l'efficacia della gestione amministrativa e a rispondere meglio alle esigenze della comunità.

Un momento simbolico dell'incontro è stata la consegna del tesserino del Polo Digitale PA al Sindaco Capparelli, che segna l'ingresso del Comune di San Benedetto Ullano nella rete di amministrazioni che stanno portando avanti il processo di trasformazione digitale. Il tesserino rappresenta un segno tangibile dell’impegno dell'ente nella sperimentazione in atto, consolidando il ruolo del Comune come parte integrante di questa iniziativa, un passo importante verso una pubblica amministrazione più moderna e digitalizzata.

Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA, ha messo in risalto le grandi criticità che affliggono gli enti locali nel processo di digitalizzazione, evidenziando la necessità urgente di percorsi formativi specifici di alfabetizzazione digitale. “Solo attraverso una formazione continua e mirata sarà possibile traghettare gli enti locali verso l’efficienza che i cittadini si aspettano”, ha dichiarato De Rango, sottolineando anche come la digitalizzazione sia essenziale per ridurre i tempi di attesa e garantire risposte concrete e tempestive ai cittadini.

De Rango ha anche evidenziato come il Comune di San Benedetto Ullano sia il primo ente locale ad associarsi e a entrare ufficialmente a far parte del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA, un passo che sancisce un nuovo modello di collaborazione tra pubbliche amministrazioni. A tal proposito, ha sottolineato il ruolo fondamentale delle figure professionali come l'RTD (Responsabile per la Transizione Digitale) e l'ICT (Information and Communication Technology), che insieme costituiscono il supporto trainante per accelerare e facilitare il processo di digitalizzazione all’interno degli enti locali. Queste figure sono infatti essenziali per supportare e velocizzare l’attuazione delle innovazioni digitali, rendendo l’amministrazione più efficiente e capace di rispondere prontamente alle esigenze dei cittadini.

Francesco Cannataro, Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, ha anch’egli espresso soddisfazione per l'adesione del Comune, evidenziando che questo impegno rappresenta un modello da seguire per altre amministrazioni. Ha ribadito l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato, fondamentale per accompagnare le amministrazioni locali nella transizione digitale.

Infine, il Presidente del Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA, Emilio De Rango, ha espresso grande soddisfazione per l'adesione del Comune di San Benedetto Ullano, ringraziando il Sindaco Rosaria Amalia Capparelli per la sua ampia disponibilità a sostenere e portare avanti l’iniziativa, nonché per la fiducia riposta nel Polo. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche al Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA, Francesco Cannataro, per l’impegno costante volto alla crescita digitale degli enti locali e dell’associazione. "A partire dalle reali necessità delle amministrazioni, è possibile costruire un ecosistema che nasce dalla collaborazione e dalla condivisione tra enti e associazione, fondato su esigenze comuni e sulla volontà di trovare soluzioni condivise", ha concluso De Rango.



L'adesione al Polo Digitale Calabria costituisce una grande opportunità per il Comune di San Benedetto Ullano, che potrà beneficiare di un supporto strategico e operativo per la realizzazione di progetti di digitalizzazione, garantendo un miglioramento dei servizi pubblici e un'amministrazione più moderna ed efficiente. Questo evento segna un'importante pietra miliare nel cammino verso la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni in Calabria e a livello Nazionale.