Il CPM Music Institute di Milano apre le porte per far conoscere i corsi della scuola di musica fondata e presieduta da Franco Mussida. Il 9 settembre si tiene l'OPEN DAY 2023 e il 16 settembre arriva l'OPEN DAY JUNIOR.

Il CPM Music Institute di Milano (Via Elio Reguzzoni, 15) apre le sue porte a tutti coloro che amano la musica e che vogliono avvicinarsi o approfondire lo studio di uno strumento per far conoscere l’offerta didattica della scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida!

Si inizia il 9 settembre, alle ore 11.00, con l’OPEN DAY, un’intera giornata dedicata alla scoperta del CPM Music Institute e dell’offerta didattica proposta dalla scuola per l’anno accademico 2023/2024.

Nel corso della giornata, con un ricco programma di presentazioni e incontri, sarà possibile visitare la scuola, ricevere informazioni sui percorsi formativi, i servizi e le attività extra-didattiche, conoscere i corsi Accademici riconosciuti dal MUR e i percorsi di studio Pre-Accademici, scoprire le opportunità professionali, conoscere i docenti, gli allievi e lo staff della scuola e sostenere un’audizione per scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze.

La scuola, presieduta da Franco Mussida, offre un programma didattico sempre più ampio e specializzato, considerato tra i più innovativi in Italia, con corsi triennali e biennali approvati dal MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca), validi dunque per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° e 2° livello, corrispondenti alla Laurea Triennale e Specialistica.

Sono infatti attivi, per il triennio, i corsi di COMPOSIZIONE POP ROCK, TECNICO DEL SUONO e di STRUMENTO (BASSO, BATTERIA, CANTO, CHITARRA e PIANOFORTE&TASTIERE), questi ultimi anche per il biennio.

Il CPM Music Institute vanta un corpo docenti composto da oltre 120 tra i migliori musicisti e professionisti di fama nazionale e internazionale, attivi nel settore musicale e altamente specializzati in ogni singolo genere musicale e attività professionale, a cui si affiancano numerosi visiting professors.

Oltre a seguire i corsi tenuti da docenti che li formano in tutti i generi e materie, gli iscritti al CPM Music Institute hanno accesso a molteplici laboratori, workshop e casting e hanno la possibilità fare tanta pratica live e in studio di registrazione.

La scuola di Musica si caratterizza per una visione multidisciplinare e laboratoriale della formazione e, inoltre, si impegna a comprendere le esigenze di ogni singolo studente, riservando un’attenzione particolare che permetta a ciascuno di loro di trovare un proprio metodo per affrontare e superare le difficoltà che lo studio della Musica riserva.

Oltre al Triennio e Biennio Accademico, l’offerta formativa della scuola di Musica si articola in percorsi Pre-Accademici, Individuali, Mono e Multi Stilistici (BAC, Diploma, Certificate, Individuali). L’iscrizione ai percorsi Pre-Accademici consente di ottenere una preparazione completa e approfondita per poter accedere al percorso Accademico.

Questo il programma dell’Open Day del 9 settembre:

Dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Presentazione del CPM e dell’offerta formativa presso il Teatro del CPM Music Institute.

Gli ospiti saranno accolti dalla Musica della CPM Ultra Pop Band.

È possibile registrarsi tramite il seguente link: https://eventi.mycpm.it/sessions.aspx?_l3=1187.

Dalle ore 13.45 alle ore 14.45

Incontri con i Responsabili e i Docenti di ogni Dipartimento che presenteranno nel dettaglio i programmi didattici dei singoli corsi performativi e del corso di Tecnico del Suono.

È possibile prenotare i posti per assistere agli incontri tramite il seguente link: https://eventi.mycpm.it/eventi.aspx?_l2=169

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00

La presentazione dei corsi di Composizione Pop Rock ed Electronic Music Producer.

Dalle ore 15.00

Audizioni e colloqui per i corsi di:

Basso, Batteria, Canto, Chitarra, Pianoforte&Tastiere, SongWriting.

Dalle ore 16.00

Audizioni e colloqui per i corsi di:

Composizione Pop Rock & Electronic Music Producer.

Per sostenere le audizioni è necessario prenotarsi al seguente link: https://eventi.mycpm.it/eventi.aspx?_l2=170.

I posti disponibili per assistere alla presentazione generale, agli incontri con i Responsabili di Dipartimento e per sostenere le audizioni sono limitati. Una volta raggiunta la capienza massima, i partecipanti potranno assistere alla presentazione trasmessa in diretta streaming in aule appositamente adibite.

Ogni partecipante potrà partecipare all’Open Day con un accompagnatore, il quale dovrà prenotarsi per assistere sia alla presentazione generale, sia agli incontri con i Responsabili di Dipartimento.

Il 16 settembre, invece, il CPM Music Institute aprirà le sue porte ai giovani aspiranti cantanti e musicisti per l’OPEN DAY JUNIOR, una giornata interamente dedicata alla presentazione dei corsi pensati appositamente per la fascia d'età dai 5 ai 12 anni.

I corsi Junior del CPM Music Institute, attivi dall’a.a. 2015/2016, sono realizzati appositamente con l’intento di avvicinare i più piccoli e i più giovani alla Musica con un approccio didattico ben strutturato. I corsi, infatti, prevedono lezioni di strumento, Musica d’Insieme e fondamenti di teoria musicale. Inoltre, ogni anno al termine del percorso di studi viene organizzata una giornata nel Teatro del CPM Music Institute per la preparazione dello spettacolo finale.

Dalle ore 10.00, i partecipanti all’Open Day Junior potranno visitare la scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida, conoscere i docenti, i corsi proposti di I e II livello con certificazione finale CPM, provare gli strumenti e iscriversi già da subito (Basso, Batteria, Canto, Chitarra e Pianoforte&Tastiere).

Nello specifico, la giornata prevede 3 sessioni di prove aperte per dare la possibilità a coloro che parteciperanno di approcciarsi anche a più di uno strumento: 1° sessione alle ore 10.00, 2° sessione alle ore 11.00, 3° sessione alle ore 12.00.

Per i giovani futuri allievi sarà possibile prenotarsi a più sessioni con la possibilità di provare più strumenti e trovare quindi quello più vicino al proprio sentire.

Per partecipare è necessario prenotarsi al seguente link: https://eventi.mycpm.it/eventi.aspx?_l2=105.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del CPM (www.cpm.it), inviare una e-mail a [email protected] o chiamare allo 02.6411461.