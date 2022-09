Il Flag football nei World Games 2022!

Una notizia storica per il nostro movimento, frutto del lavoro che la Federazione Internazionale (IFAF) sta portando avanti con le istituzioni sportive e che regalerà al Flag Football una vetrina di assoluto prestigio. Dal 7 al 17 luglio 2022, a Birmingham, Alabama (USA), il Flag sarà una delle oltre 30 discipline sportive ammesse ai World Games, l’evento internazionale che tradizionalmente segue i Giochi Olimpici estivi.

L’annuncio è di pochi minuti fa: con la benedizione della NFL e di IFAF, la Federazione Internazionale che governa il football americano nel mondo, il Flag Football entra ufficialmente a far parte dei prossimi World Games, la competizione internazionale che, dal 1981, si svolge l’anno successivo alle Olimpiadi estive. Organizzati dalla International World Games Association (IWGA), associazione riconosciuta dal CIO e di cui fanno parte 37 diverse federazioni, i Giochi hanno aumentato negli anni costantemente la propria rilevanza, generando un impatto economico importante per le città che li ospitano.

Dal 7 al 17 luglio 2022, dunque, oltre 3.600 atleti di più di 30 diverse discipline si raduneranno a Birmingham, in Alabama (USA), la “magic city” americana nota per essere uno dei centri industriali più importanti degli Stati Uniti, specializzata nel settore metallurgico (ferro e acciaio), nelle biotecnologie e nelle tecnologie informatiche.

I World Games saranno dunque un’occasione storica per il flag football di ottenere la visibilità necessaria per tentare il “salto” verso i Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles e della quale tutto il movimento del football americano potrà beneficiare in termini di promozione nei rispettivi Paesi e presso le istituzioni.

Per info e approfondimenti: https://twg2022.com/