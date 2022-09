Il Genoa stende il Milan. Rossoneri Ko

MILANO, 8 MARZO 2020- Il Milan perde 2-1 e regala al Genoa tre punti fondamentali per la classifica. Intossicati da polemiche interne e dall'addio di Boban, i rossoneri vanno giá sotto al minuto 8. Pandev brucia tutti e mette in rete da pochi metri portando in vantaggio il grifone. Nell'occasione del primo gol, il Milan, in particolare Bennacer e Theo Hernandez, fa una dormita generale. Il Milan però non si arrende e dopo sei minuti va vicino al gol con Zlatan Ibrahimovic, che da due passi fallisce il tap in di testa. Ma il Genoa é in grande spolvero, e sfrutta alla grande i contropiede. Al minuto 39 arriva il contropiede giusto che porta il Genoa sul 2-0. Cassata va a chiudere una grande azione e di sinistro appoggia in rete da pochi metri. I rossoneri protestano per la partenza dell'azione, ma il Var assegna la rete.

Nella ripresa il Milan parte a ritmi lenti, tanto che nei primi 15-20 minuti crea pochissimo. Poi al minuto 60 Pioli inserisce Leao e Bonaventura, togliendo Ante Rebic e Calhanoglou. Il Milan dopo quattro minuti trova la zampata e accorcia le distanze. Ci pensa il solito Zlatan Ibrahimovic. Pioli urla alla squadra di andare a cercare Ibra, unico pivot in grado di lottare su ogni palla. Lo svedese distribuisce palla, si danna, lotta, ma nonostante i 5 minuti di recupero non ottengono il gol del pari. I rossoneri cadono in casa e vedono allontanarsi il sesto posto (Napoli a +3), il Genoa si risolleva e inizia a sentire aria di salvezza. Nicola fece il miracolo con il Crotone, lo ripeterá anche a Genova?

Ps: nel pomeriggio si sono giocati altri due match, in cui la Sampdoria ha battuto il Verona 2-1 e la Spal ha vinto contro il Parma 1-0.