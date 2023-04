Il giovane YomiWave è tornato con il singolo "Londra"

YomiWave, giovane rapper italiano, dopo l’uscita del suo album “Crescere (Una favola di strada)” pubblicato lo scorso Giugno per ADA Music Italy, è tornato con il suo nuovo singolo dal titolo “Londra”, disponibile dal 12 Aprile su tutti i digital stores e distribuito da Believe Music Italia x YouRecordsLabel.

“Londra” è un brano rap dal mood molto deciso e delineato, con cui l’artista tende a risaltare l’importanza e il valore del tempo per le nostre vite.

YomiWave si racconta grazie ad un vero e proprio viaggio nella città simbolo della sua ispirazione.

"Ero a Londra e pensavo che era l’ora di lasciare il passato…” è una frase iconica della canzone che raffigura una sua rivalsa contro tutto e tutti, continuando ad inseguire i propri obiettivi e mirando al raggiungimento delle proprie consacrazioni.

YomiWave nasce in una città molto piccola di circa ventottomila abitanti e all’età di tredici anni ha il suo primo approccio con la musica rap/hip hop, dimostrando fin da subito il suo talento ed una spiccata bravura nella stesura dei suoi testi, partecipando anche a numerose Freestyle Battle della sua zona.



Ad oggi vanta numerosi live e si è fatto conoscere, grazie anche alla sua apertura live per ‘FSK TrapTour’ a Mondolfo e attraverso gli opening act per artisti del calibro di Shiva, Lazza, Mambolosco al Master Disco Club di Bosco Marengo (Alessandria).

