Il grande debutto del tanto discusso brand “La Flare”

Anni di indizi hanno creato un forte hype: oggi LAFLARE svela parte del suo progetto

MILANO. Fuori dagli schemi e con tematiche a tratti “scomode”: LAFLARE, soprattutto in un certo segmento di pubblico, ha già creato in questi anni una forte attesa. Grazie ad una serie di indizi e collaborazioni, più o meno raccontate, c’è una crescente aspettativa su cos’è realmente questa idea e su cosa rappresenta il triangolo, logo del marchio.



Il brand ha finalmente svelato parte del suo progetto e ha annunciato per il prossimo settembre, durante la Milano fashion week, un evento senza precedenti che farà molto parlare. Un esordio che sarà anticipato da una serie di “anteprime” che andranno ulteriormente a creare quella suspance che già da molto ruota attorno al marchio.

Durante questo lancio ufficiale, LAFLARE uscirà con la sua prima collezione uomo e donna e con una serie di items in edizione limitata, dalla palette cromatica che riprende il classico viola LAFLARE. La capsule sarà anche caratterizzata dagli inserti in metallo, altro ingrediente caratteristico del DNA del marchio, oltre a puntare su design unici, a tal punto, da aver creato dei brevetti su alcuni dei prodotti in uscita, per tutelarsi da possibili copie.

Il logo è caratterizzato da un triangolo; in questi anni molteplici personaggi di spicco si sono accostati a questo simbolo e hanno mostrato interesse verso questo dettaglio, inserendolo e mostrandolo in molteplici contesti: palchi, concerti e in video su YouTube con decine di milioni di visualizzazioni.

La prima collezione LAFLARE, come le successive sarà il racconto della perfetta estrusione di quello che ha dentro, a livello emotivo e personale, il fondatore Omar Ampolo, in un perfetto connubio di interpretazione sia dei capi, sia della comunicazione ideata e del lavoro fatto in questi anni.