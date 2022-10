Il Liceo Musicale “Tommaso Campanella”, opportunità e risorsa per il territorio!

Riconosciuta dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico per la Calabria la valenza formativa del Liceo Musicale “Tommaso Campanella” che è tra le Istituzioni scolastiche individuate quali beneficiarie dei finanziamenti di cui all’Avviso Pubblico prot. AOODRCAL 19975 del 06/10/2022.

Il lavoro svolto lo scorso anno con l’attivazione di corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico, ha fortemente radicato il valore culturale dell’unico Liceo Musicale della provincia di Catanzaro che si accinge a celebrare il decennale della sua nascita. Dieci anni durante i quali l’offerta formativa ha raggiunto livelli altissimi tanto da meritare un finanziamento di ben 30.000 euro grazie ad un progetto che offre, sul piano artistico-culturale la possibilità di coinvolgere in percorsi di eccellenza i numerosi talenti che frequentano la scuola lametina. Indubbiamente è stato premiato lo zelo di coloro i quali, con passione pedagogica e grande competenza, hanno saputo valorizzare le potenziali risorse di un territorio che per “rinascere” e riscattarsi da un ruolo di provincia troppo stretto, ha bisogno di affrancare alcuni ambiti artistici da ambienti limitati e chiusi e declinare la cultura tenendo conto dei paradigmi necessari per aprirsi in modo costruttivo al territorio.

D’altronde il Liceo fornisce ai propri allievi oltre ad un qualificato livello di competenza musicale ed esecutiva una solida formazione di tipo umanistico, in un ambiente dotato di spazi, strumenti e attrezzature necessarie. In questi primi dieci anni di attività, sono state attivate “best pratices” di musica jazz, pop, rock grazie alla presenza di docenti di elevata professionalità con conoscenze ed esperienze approfondite nel campo della musica Jazz e dei nuovi linguaggi. Sono stati attivati corsi di batteria jazz, chitarra elettrica, basso elettrico, tromba jazz, sassofono jazz, pianoforte jazz, orchestra. L’ensemble ha effettuato concerti e registrazioni live e ha partecipato a molti eventi organizzati in diverse località calabresi.

A scuola di Jazz 2022/23 riparte con nuovi percorsi e nuove esperienze formative avviando collaborazioni importanti quali la partnership con il Conservatorio Tchaikovsky di Catanzaro e proponendo la costituzione della Rete Regionale dei Licei per la musica Jazz e i nuovi linguaggi, aggiungendo anche l ‘esperto di Canto. Tra le finalità, oltre all’opportunità di suonare in ensemble, questo laboratorio permetterà di avvicinarsi maggiormente alla conoscenza del grande repertorio della musica jazz la cui storia è universale e rappresenta l’evoluzione della società americana da un punto di vista artistico, culturale e sociale. Il Jazz è un mix di culture e di razze della società americana. La sua evoluzione è permeata di messaggi sociali e spirituali e aiuta a dilatare gli orizzonti e a vestire gli abiti della libertà, del rispetto, del confronto.

Tanti i laboratori e i corsi previsti che aiuteranno i giovani studenti talentuosi ad esprimersi dando voce e bellezza a prodotti frutto della creatività e determinati da uno studio ricercato e raffinato dall’uso di tecniche e tecnologie.

Qualità, innovazione, varietà, sono i capisaldi della proposta musicale del progetto A scuola di Jazz.

Docenti di consolidata esperienza nel campo della musica Jazz e dei nuovi linguaggi, già noti nel panorama concertistico nazionale e internazionale, saranno affiancati dalle nuove leve, docenti “specialisti,” frutto dei nuovi indirizzi di studio della riforma AFAM.

A scuola di Jazz è un progetto che mira ad arricchire e a completare la formazione musicale degli allievi, accostandoli a “nuove” esperienze linguistiche, tecnico-interpretative e soprattutto risponde ad un obiettivo trasversale quale quello di facilitare le relazioni e la socialità.

