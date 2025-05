Il make-up artist delle dive Salvatore Garbato sarà protagonista dell’Harmonia Expo con un seminario sulla truccoterapia

Tempo di lettura: ~3 min

Domenica 25 maggio, ore 11, un incontro unico con il make-up artist delle star per esplorare la bellezza come forma di equilibrio e cura personale.



Chi l’ha detto che la bellezza è solo vanità? A volte basta un rossetto per rimettere insieme i pezzi, uno specchio per ritrovarsi, un pennello per ricominciare. È da qui che parte Salvatore Garbato, make-up artist affermato con oltre trent’anni di carriera, truccatore delle dive e custode di una bellezza che va oltre l’apparenza. Domenica 25 maggio alle ore 11, sarà protagonista di un appuntamento speciale: un seminario esclusivo sulla trucco-terapia nell’ambito dell’Harmonia Expo Benessere Beauty, prima fiera calabrese interamente dedicata a Beauty, Wellness, Hair e Medicina Estetica, in programma dal 23 al 26 maggio presso il padiglione LUC.MAR, zona industriale di Rende (CS). Perché truccarsi, oggi più che mai, non è solo questione di estetica. È un atto di resistenza, di consapevolezza, di rinascita.

Il seminario, realizzato in collaborazione con l’associazione calabrese "Alice", presieduta dalla dottoressa Angela Richichi, e con la farmacista Eloisa Mauri, esperta in estetica oncologica, rappresenta molto più di un semplice incontro sul make-up. È un momento dedicato all’ascolto e al supporto emotivo: «Sarà una carezza per le donne in terapia oncologica e una coccola per chi affronta un momento di salute cagionevole» – spiega Garbato. Il make-up, secondo la sua visione, è un linguaggio silenzioso che esprime stati d’animo, emozioni, forza, è un gesto d’amore verso se stessi. Da oltre tre decenni, Garbato lavora sul volto delle donne non per mascherare, ma per rivelare: colori, sfumature e texture diventano strumenti per ritrovare fiducia, coraggio, serenità. Questo è il cuore della trucco-terapia: non un capriccio estetico, ma uno strumento potente per lavorare sull’umore, sull’autostima, sul benessere psicofisico in grado di restituire energia e forza, anche nei momenti più difficili.

Nel suo intervento, Garbato parlerà del potere terapeutico del make-up, dell’importanza dei colori – che influenzano profondamente emozioni e pensieri – e di come, anche attraverso un semplice gesto come stendere un velo di fondotinta o scegliere la giusta tonalità di rossetto, si possa ritrovare contatto con sé stessi. Non è un caso che si parli sempre più spesso di psicologia del colore e di make-up emozionale. Il seminario di Salvatore Garbato offrirà strumenti pratici e riflessioni profonde, mostrando come il beauty possa diventare parte integrante di un percorso di cura del corpo, ma soprattutto dell’anima.

“Harmonia Expo” si propone così come un vero e proprio spazio di rigenerazione: quattro giorni dedicati al benessere in tutte le sue forme, con esperti del settore, professionisti della salute e operatori olistici. Il seminario del celebre make-up artist rappresenterà uno dei momenti più intensi e umani della manifestazione. Perché il trucco non è solo apparenza, è esperienza. E sotto le mani di un artista come Salvatore Garbato, può diventare vera terapia dell’anima.

Ufficio stampa Denise Ubbriaco