Il Milan avanza in Europa, ma che sofferenza!

MILANO, 24 SETTEMBRE 2020- Il Milan passa il turno battendo 3-2 i norvegesi del Bodo Glint, ma soprattutto senza Ibra, risultato positivo al Coronavirus. Pioli si affida a Calhanoglou e Castillejo, ma dopo un quarto d'ora i rossoneri sono giá sotto.



Nel silenzio di San Siro i norvegesi puniscono la difesa ballerina dei rossoneri. Gabbia si perde l'uomo e gli ospiti vanno in vantaggio. Ma Calhanoglou non ci sta, e dopo 2 minuti si inventa un sinistro al fulmicotone che ristabilisce l'equilibrio. Il Milan allora inizia a sentire odore di vittoria e trova il gol del giovane Colombo, che fissa il risultato sul 2-1. Rossoneri scatenati ma sciuponi, nel finale di gara vengono puniti dai norvegesi che accorciano le distanze e mettono paura a Donnarumma.

Nel finale prima Gigio fa il miracolo su un colpo di testa ravvicinato, poi i norvegesi graziano il portierone rossonero, che esulta come se avesse segnato un gol. Il Milan resiste agli assalti e con Krunic e Calhanoglou tiene la palla lontana dall'area. Nonostante la stanchezza il turno lo passa il Milan, che ora rischia di trovare il Besiktas, un avversario non certo semplice da affrontare a inizio stagione. E dovrá affrontarlo senza un campione come Ibrahimovic, fermo causa Covid. Si agirá sul mercato? Lo capiremo nelle prossime ore.