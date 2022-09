Il Milan sfata il tabú casalingo. Genoa ko e punti Champions

MILANO, 18 APRILE 2021- Vince il Milan e lo fa dopo 6 match casalinghi senza vittoria. Il Genoa perde 2-1 ma nel finale il club rossonero trema e ringrazia Fikajo Tomori per lo straordinario salvataggio sulla linea. Eppure il Milan era partito forte, perché nei primi 20 minuti aveva risolto il problema del gol grazie a un sinistro potentissimo di Ante Rebic. Un gol bellissimo per potenza e precisione. I rossoneri avevano poi sprecato un paio di occasioni con Leao. Al minuto 37 del primo tempo il pareggio del Genoa di Ballardini, grazie a un gol di testa di Mattia Destro. Per l'attaccante 4 reti al Milan negli ultimi 3 match disputati.

Nella ripresa il Milan ha subito dettato i ritmi, con Bennacer e Calhanoglu bravi a cucire il gioco. Nei primi 15 minuti della ripresa, la squadra di Pioli ha prodotto un bel calcio sprecando molto. Il Genoa si é affidato alle giocate di Scamacca e Zajc. Al minuto 70 il gol del nuovo vantaggio rossonero. Su corner teso di Calhanoglu, deviazione di Scamacca che confeziona il più classico degli autogol. Nel finale il Milan sbaglia due contropiedi e rischia di pareggiarla. Decisivo Tomori sulla linea. Non basta al Genoa il recupero di tre minuti. Il Milan torna alla vittoria e ora osserva Atalanta, Juventus, Napoli e Inter. Dagli scontri diretti scaturirà una nuova classifica, ma per il momento Pioli si gode i tre punti, che profumano di Champions.