“Il Miracolo del Natale” (La Parrocchia “Maria Madre della Chiesa” diventa Musical - Cava, Alli e Santo Ianni) Video

CATANZARO. - I giovani, le famiglie ed i bambini della Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Cava, Alli e Santo Ianni, sostenuti dal parroco padre Antonio Solano che ha amorevolmente accolto il progetto, hanno dato vita domenica 8 gennaio 2023 ad una rappresentazione dal titolo “Il Miracolo del Natale” che ha coinvolto l’intera comunità in un’atmosfera di gioia, amore e preghiera e che ha finalmente riunito dopo questi anni di chiusura tutta la comunità parrocchiale.

Il tema principale che con questa intensa rappresentazione si è voluto trattare ha come sottotitolo “ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,31-46).

Un messaggio di amore, di fratellanza e di comunione in questo periodo segnato da troppe sofferenze che rischia di far inaridire i cuori.

UN MESSAGGIO CHE – COME HA DETTO PADRE ANTONIO – “DOBBIAMO TUTTI INTERIORIZZARE. SENTIAMOCI FRATELLI... OGGI VIVIAMO IN UN MONDO IN CUI GESU’ NON TROVA POSTO E IL NOSTRO COMPITO NOSTRO è FAR POSTO A DIO E ALLA SUA PAROLA”.

Un messaggio con il quale i ragazzi della Parrocchia Maria Madre della Chiesa hanno voluto donare a tutti quella speranza che attraverso la preghiera, l’amore verso il prossimo, la carità, ci alimenta e ci spinge ad andare incontro al nostro fratello in difficoltà, per non dimenticare mai che Dio non rimane sordo davanti alle richieste di aiuto di chi con fede si rivolge a Lui.

Un messaggio annunciato attraverso il canto, la danza e la recitazione, per ricordarci che ciascuno di noi può essere strumento di amore.

Canti come IN UNA NOTTE COME TANTE – CARO GESU’ TI SCRIVO – SPERANZA – SARA’ NATALE SE – SCRIVI AMORE – ASTRO DEL CIEL – RALLEGRIAMOCI – HAPPY CHRISTMAS E WE ARE THE WORLD, si sono innalzati come preghiere avvolgendo tutti in un virtuale abbraccio di serenità e fiducia verso un futuro ricco dell’amore di Gesù che spinge ad essere tutti fratelli ed a realizzare appunto quel MIRACOLO D’AMORE che può cambiare il mondo.