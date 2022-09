Il Mistero della Borsa delle Donne (Vernacolo Catanzarese)

CATANZARO, 29 GIUGNO - Chissu e cchi volera ma vi parru... esta n'argomentu accussì longu... ma accussi longu... cchi tutti i puntati cchi ficiaru e beutiful fino a mo... fusseranu sulu a prefaziona!!!

Finalmenta fu svelatu u terzu segretu da madonna e Fatima!!! A m'borza de fimmini.

Aviti mai provatu ma cci jiettati n'cunu sguardu n'te na mborza e na fimmina??

Sicuramenta no... sennò mu diceravu... n'zsema a quala santu siti cchiu devoti!!!

Essiiiiii... pecchi cu ebba a fortuna ma esta spusatu o zitatu (si dicia ppe dira!!!)... sicuramenta ci capitau n'cuna vota ppemma a mugghjiera ci dicia... "Totaré... mi pigghji i chiavi da casa... cchi sunnu n'ta mborza mia!!!"

Sugnu sicuru comu a morta... e cci mintera a manu... u vrazzu... u peda e quant'atru... n'to focu... ca n'cuminciasti ma sudi accussi friddu... cchi mugghjierittha ti dissa ma chiudi u condizionatora ca simu a gennaiu e pigghiasti a stagiona spara!!!

E sugnu puru sicuru ca a prima domanda cchi cci facisti... fù...

"MARIIIII... QUALA M'BORZA??!!"

"TOTAREEEEE'... CHIDDHA NIGURA ALL'INGRESSU!!!"

? ? ? ? ? ? ?

C h i d d h a n i g u r a a l l' i n g r e s s u !!!!

? ? ? ? ? ? ?

E cca i suduri friddi... dassaru u postu alli santi do calendariu... pecchi all'ingressu... comu apri u guardaroba... para ca apristi u sportellu do camiun e chiddhu cchi vinda m'borzi allu mercatinu da marina!!!

C'e sunnu m'borzi e tutti i tipi!!! Nigura a tracolla... a zainettu... ccu i manici... a pochette... e ccu cchiu n'dava cchiu n'da minta!!! E ppe fortuna ca almenu ti dissa u culura... sennò eri fricatu!!!

Quandu finalmenta riuscisti ma capisci u modellu e m'borza... ti penzasti ca avivi finutu!!!

Macchiiiii!!! Comu n'zicchi i mani dintra a m'borza... n'cuminci ma cacci fora tanta e chiddha rrobba... cchi u cappeddhu do magu silvan si pigghiera e m'bidia e allu signor silvan cci scattera u ficatu!!!

N'te chiddha m'borza c'esta nu manicomiu!!! Trovi e tuttu... puru chiddhu cchi non ti serva!!!

Haiu sentutu e mariti cchi mentra cercavanu n'cuna cosa dintra a m'borza da mugghiera... hannu trovatu puru na tagghiola de surici!!! Si certu... e cci scattau n'te mani!!!

Cchi ti para ca a m'borza e na fimmina esta e chiddha dimensiona cchi si vida e fora??? Ti sbagli e grossu!!! A prima vista para na m'borziceddha cchi on cci trasa mancu nu maccatura. Ma quandu l'apri... c'esta nu puzzu senza fundu!!! A fossa de filippini o de marianni sunnu nu grubbiceddhu a cunfruntu!!! N'amicu meu... mi cuntau na vota... ca ppemma ci pigghia n'ta m'borza i chiavi da machina da zzita sua... cci trovau dintra... a machina... ccu i chiavi attaccati allu sportellu!!!

Addirittura... n'da sentivi e unu... cchi mentra cercava ma pigghia nu fazzolettu e carta... catta n'ta m'borza... e non'u trovaru cchiu!!! Siiii... u dezzaru ppe dispersu ed epparu e jira a cchi l'ha vistu!!! A mia mi para na fisseria... comunqua accussi si dicia in giru!!!

Penzati ca i fimmini... quandu hannu e cangiara m'borza... non esta ca a rrobba e dintra a caccianu e na m'borza una ppe una e a mintanu n'te l'atra!!! Nooo... divacanu tuttu chiddhu cchi c'esta n'te na m'borza a tracolla... direttamenta n'te na pochette!!! E u misteru esta ca cci resta puru spaziu... cchi magari nui omini cci cercamu u piacira ma cci n'ziccanu puru u telefunu... i sigaretti... u portafogghji... i chiavi da casa e da machina!!!

Eu on capisciu!!! Quandu vai allu supermercatu... cci vo nu carrellu ma zzicchi tutta a spisa dintra!!! Eppuru n'ta m'borza e na fimmina cci trovi quasi tuttu chiddhu cchi c'esta n'to carrellu!!!

Si cci domandi a na signora ppe strata... si per casu si trova na chiava inglesa o nu cacciavita a crucia... sugnu sicuru ca ti dicia... "giuvanò... si mi duni decia minuti... u tempu ma guardu n'ta m'borza... mi para ca l'avera d'avira!!!"

E tu magari ti domandi... pecchì ppemma guarda n'ta m'borza... ti dissa ca cci servanu decia minuti!!! E certu... dintra a m'borza cci sunnu dui piani suttaterra... finché a signora scinda e torna a n'chianara... u tempu cci vò!!!

E poi scusatimi... on vi capita certi voti ma viditi a n'cuna signora ccu a m'borza a tracolla cchi mentra camina cci shtrica n'terra!!! Noooo... on'esta u modellu e m'borza!!! Esta u fattu ca dintra c'esta tanta e chiddha rrobba e tantu e chiddhu pisu... cchi i cordeddhi de manici s'allongaru e si sdillambraru!!! Si mancu li cani ci si stoccanu subba u peda e n'cunu... alla signora l'arrestanu... ppe tentatu omicidiu!!! Cchi vi penzati... ca i fossi cchi c'e' sunnu in giru ppe a città... nesciru ppe virtù do spiritu santu!!! Sunnu dovuti a tutti i m'borzi cchi ci si rumpanu u jornu alli fimmini!!!

Si esta na m'borza e na mamma... quandu cci fannu u corsu e prepartu... cci m'paranu puru n'te quanti minuti hannu e preparara a m'borza da nesciuta ccu u figghiolu e cchi c'hannu e mentira e dintra... ppemma ponnu sopravvivira na simana fora da casa!!!

Giustu dui cosiceddhi... nu cartuna e fazzoletti e carta... nu paru e pacchi e salviettini m'bevuti... pannolini e crema ppe u culiceddhu do figghiolu... nu litru d'acqua na confeziona e yogurt una de omogeneizzati e nu paccu e merendini... on si sapa mai... magari cci vena na botta e fama allu figghiolu. E poi... l'asciugamani... l'asciugacapiddhi... u sapuna delicatu e chiddhu e marsiglia... casu mai hannu e lavara u picciuliddhu allu sthricatura... e certi voti n'ta m'borza c'esta puru u figghiolu!!!

Senza cuntara i cosi personali... assorbenti cu l'ali e senza ali... russetti... rimmel... matiti... fondotinta... pettina e spazzula... specchi... cumò... comodinu... seggia e lucia d'emergenza... giustu si s'hannu e fara na sistemata prima ma trasanu n'te n'cunu negoziu!!!

C'è sunnu tanti cosi cchi non mi spiegu subba i m'borzi de fimmini... ma ppe iddhi sarannu puru giusti!!!

Tipu...

Chiddhi cchi dintra a m'borza hannu natra m'borza tipu u borzellinu de sordi!!! Borzellinu ppe modu e dira... ca e dintra c'è sunnu i documenti e tuttu u condominiu!!!

Chiddhi cchi dintra a m'borza hannu nu paccu e m'borzi e plastica ppe a spisa... ricogghjiuti accussi sthritti cchi ssi s'aprano e botta diventanu n'airbag!!!

Chiddhi cchi si vestanu a culura da m'borza!!! A m'borza a culura de vestiti no... na!!!

Chiddhi cchi usanu a m'borza comu arma e distruziona di massa n'to casu cchi averanu e subira n'cunu scippu!!!

Ma a cosa cchi cchiù non capisciu... esta a chiusura da m'borza... cchi e solitu esta na lampu!!!

Mo dicu eu... si c'ha misaru... ci sarà nu motivu... nu scopu... servirà a n'cuna cosa!!!

E allora pecchì quandu a poggiati subba u sedila e d'arretu da machina... non a chiuditi a chiusura lampu da m'borza!!!

E puntualmenta vidi ca ad ogni frenata... subba chiddhu sedila... si divaca l'impossibila!!!

Tutta chiddha rrobba rotula sutta i sedili finu allu pedala de freni... e mentra iddha... guidandu cerca ppemma ricogghia chiddhu mercatinu... i conissi... i botti... si... l'incidenti inzomma... parranu ccu l'angiuli!!!

Ma a m'borza cchiu bella e tutti... esta... a borzetta da mammá!!! E puru ca ad ogni natala... compleannu o ricorrenza... cci n'da regali una nova... ava e vint'anni cchi usa sempra a stessa... ed ogni vota cchi vai a trovi e poi t'inda vai... iddha ti segua finu alla porta... poi si vascia... n'zicca i mani n'ta m'borza... e caccia fora... chiddhu cchi l'amuri soi cci permetta e ti dicia... "te!!! Accattati i sigaretti!!!"

Salvatore Procopio