Il mondo degli eSports: presente e futuro di un settore in crescita

Fino a pochi anni fa la parola eSports sarebbe passata inosservata alla maggior parte della popolazione, o perlomeno sarebbe stata fonte di dubbi sul suo significato. Oggi invece gli eSports sono diventati un fenomeno che trova sempre più spazio nella quotidianità di giovani ed adulti, attirando media ed investimenti, simbolo di un mercato che è in costante crescita.

Non sono giochi da ragazzi

Ai meno inclini alla tecnologia gli eSports possono essere intesi solo come dei giochi o dei passatempi, e forse un tempo era così. Ad oggi però gli eSports sono diventati dei veri fenomeni sociali e classificati come dei veri e propri sport, praticati da dei professionisti a tutti gli effetti. Un player di eSports difatti non deve essere inteso come un semplice giocatore o amatore; deve possedere delle doti fisiche e mentali che richiedono costantemente allenamento e pratica. Le più comuni riguardano sicuramente la gestione delle emozioni e reazioni durante il gioco, la capacità di interagire in team, le abilità cognitive individuali, e la rapidità di reazione. Allenando questi parametri (detti skill) il player riuscirà a migliorare il proprio livello di gioco, guadagnando prestigio e denaro.

Un fenomeno diventato mondiale

Sì, perchè dietro agli eSports girano moltissimi soldi; i campionati si susseguono e con loro si muovono sponsor e contratti. Un giocatore che guadagna posizioni nei ranking acquisterà notorietà e di conseguenza l'interesse di sponsorizzazioni. Logicamente ci si riferisce a dei top player professionisti, che hanno fatto degli eSports il proprio lavoro e non di semplici amatori.

Si possono trovare online tantissimi video dove sono mostrate le fasi salienti dei vari tornei di eSports che si svolgono ormai in ogni parte del mondo e in qualsiasi periodo. Osservandoli ci si può fare un'idea della grandezza di questo movimento e di come i suoi margini di crescita siano immensi, anche nell'immediato futuro. I giovani trovano nelle consolle e nei videogame la loro fonte primaria di gioco, e quindi gli eSports sono l'evoluzione naturale del loro crescere. Con le nuove generazioni il numero di players si amplierà sicuramente e con esso l'interesse per questa disciplina.

Gli eSports nel gioco di tutti i giorni

Una volta trovate e scaricate le app desiderate però si entrerà in un mondo nuovo: non si starà semplicemente giocando, ma si starà praticando un vero e proprio sport, dove la mente deve rimanere concentrata e sempre reattiva e il corpo (nello specifico la mano e le dita) dovrà reagire rapidamente alle situazioni che si andranno a creare durante la sfida. Tutto questo indipendentemente dal tipo di eSport scelto. In molti casi infatti si crede erroneamente che alcuni eSports siano più semplici e meno impegnativi di altri. Tutte le abilità di cui abbiamo parlato valgono in giochi elettronici dinamici come il calcio o il basket, così come per eSports come il golf o il tennis tavolo.

Non esistono eSports semplici, tutti quanti richiedono doti e capacità notevoli, ma in ogni caso con molto allenamento e passione si può riuscire a migliorare le proprie potenzialità, magari diventando anche un player di buon livello, e gareggiare con giocatori di tutto il mondo.