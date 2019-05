Il Napoli vince a Frosinone e ipoteca il secondo posto

FROSINONE , 28 APRILE 2019- Il Napoli vince 2-0 a Frosinone e conquista tre punti utili a ipotecare il secondo posto in classifica, messo in pericolo dall'Inter fino a due settimane fa. I partenopei hanno regolato un buon Frosinone, che ha giocato un buon match senza però riuscire a battere la difesa napoletana, guidata come sempre dal possente Koulibaly. Ancelotti ha azzeccato la formazione dando spazio a Younes e lasciando in panchina Somone Verdi. Il resto lo ha fatto Dries Mertens, che con il gol di oggi raggiunge niente poco di meno che Diego Armando Maradona.

Il tecnico partenopeo nel post partita ha parlato del match e della stagione: "Sapevo che oggi la squadra avrebbe avuto una reazione dopo l'inciampo con l'Atalanta. Siamo al secondo posto e vogliamo onorare questo campionato fino alla fine. Faccio i complimenti ai ragazzi e lavoreremo per fare più punti possibili in questo finale di stagione. Mertens? Mi piace come giocatore, perchè anche quando non segna si mette a disposizione della squadra".