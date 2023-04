Il nuovo modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2023: novità e modifiche alle detrazioni e alle spese

A partire dal 2 maggio 2023, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibili i modelli precompilati del nuovo modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2023, che presenterà alcune modifiche rispetto alla versione precedente. Una delle principali novità riguarda la riduzione dell'aliquota Irpef tra 15mila e 50mila euro e l'allargamento dello scaglione più alto del 43%. Inoltre, sono state rimodulate le detrazioni per i diversi tipi di reddito, dalle pensioni al lavoro dipendente.

Il nuovo modello 730 consentirà di inserire nuove spese detraibili, come quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche, un credito d’imposta sulle donazioni al terzo settore e un altro per l’acquisto di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, saranno ammesse le spese sostenute per l’ “attività fisica adattata”, cioè per programmi di esercizio fisico, non sanitario, svolti in gruppo e disposti appositamente per alcune patologie croniche.

Per quanto riguarda le spese sanitarie, non sarà più necessario conservare gli scontrini o altra documentazione, poiché questi dati saranno esclusi dai controlli. Inoltre, il nuovo modello 730 prevede l'eliminazione delle colonnine che indicano la situazione familiare fino al 28 febbraio 2022, in quanto è stato introdotto l'Assegno unico universale (Auu) che ha preso il posto delle detrazioni per i figli a carico.