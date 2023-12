Il nuovo programma VIP di Bankonbet casino diventa popolare tra i suoi giocatori

È abbastanza comune per le moderne piattaforme di iGaming introdurre programmi di fedeltà e club VIP. I giocatori di solito apprezzano questa caratteristica e i casinò si sforzano costantemente di migliorare l'esperienza. Questo è il caso anche di https://bankonbetcasino.it, che ha recentemente introdotto un nuovo programma di fidelizzazione che è stato accolto positivamente dai suoi giocatori.

Cosa fa il programma?

Il nuovo programma fedeltà del Bankonbet casino è stato progettato per premiare i giocatori più impegnati. Si tratta di un approccio piuttosto popolare, in cui il sistema prevede più livelli attraverso i quali gli utenti possono progredire costantemente, sbloccando contemporaneamente preziosi vantaggi e nuove funzionalità. I giocatori possono guadagnare punti di avanzamento piazzando scommesse in denaro reale sul sito.

Il concetto in sé non è nuovo e molte altre piattaforme di iGaming offrono sistemi di ricompensa con strutture simili. Ciò che rende Bankobet speciale in questi termini è che il sito offre sia scommesse sportive che giochi da casinò, ed entrambe le attività possono contribuire ai progressi di fedeltà dell'utente.

Livelli di fedeltà

Come già accennato, il programma fedeltà a strati del Bankonbet casino prevede diversi livelli che gli utenti possono raggiungere giocando ai titoli di iGaming e piazzando scommesse sportive con denaro reale. Tutti questi livelli sbloccano diversi vantaggi, nuove funzionalità e offerte esclusive, per cui vale la pena di saperne di più. Il primo livello viene assegnato automaticamente a tutti i giocatori, sia agli utenti esistenti che a quelli che si sono appena iscritti al sito.

Come prevedibile, il primo livello non garantisce alcun vantaggio, in quanto viene distribuito subito a tutti. Il programma inizia a diventare più prezioso a partire dal secondo livello, dove i limiti di prelievo mensili degli utenti vengono aumentati fino a 10.000 euro. La situazione migliora ulteriormente con i livelli successivi, poiché i livelli da due a cinque hanno limiti di prelievo rispettivamente di 10.000 euro, 12.000 euro, 15.000 euro e 20.000 euro.

Il terzo livello del programma sblocca anche una preziosa ricompensa: un bonus cashback settimanale. Questa offerta è esclusiva per i titolari del terzo livello e di quelli superiori, in quanto non è disponibile nella normale sezione Promozioni del casinò. L'offerta parte dal 5% per il terzo livello e sale al 10% e al 15% rispettivamente per il quarto e il quinto livello.

Raggiungendo il quarto livello del programma fedeltà si sblocca anche un account manager personale. Il servizio di assistenza clienti predefinito di Bankonbet casino è discreto, ma avere un dipendente del sito assegnato al conto rende le interazioni molto più veloci e rende l'esperienza più personale. Una volta sbloccata, questa funzione rimarrà disponibile anche quando il giocatore passerà al quinto livello.

Oltre a tutti i vantaggi menzionati in precedenza, il quinto livello del programma fedeltà garantisce anche l'accesso a ulteriori promozioni esclusive. Migliora tutti i vantaggi garantiti dai livelli precedenti e permette ai giocatori che lo hanno raggiunto di richiedere offerte ancora più vantaggiose.

Progressione dei livelli

Va notato che l'avanzamento non è bilanciato in modo uniforme in tutto il programma, come accade in qualsiasi casinò online. Il divario tra il primo e il secondo livello è molto ridotto, mentre quello tra il quarto e il quinto livello è enorme.

Per i giocatori sarà facile arrivare al secondo o terzo livello, ma per raggiungere i livelli più alti sarà necessaria molta più dedizione. Il lato positivo è che le ricompense e le caratteristiche sbloccabili sono bilanciate di conseguenza. Il secondo livello introduce solo gli utenti ai vantaggi che sbloccheranno con i livelli più alti, e le ricompense per il raggiungimento dei livelli più alti sono significativamente migliori di quelle date per i primi livelli.