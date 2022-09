Il pagamento senza carte: cos’è Apple Pay e come funziona

Gli imprevisti, si sa, sono sempre dietro l’angolo e se devi affrontare una spesa ma non hai con te il portafoglio o la carta, ecco che il tuo telefono Apple si trasforma in un fondo cassa. Come? Grazie ad Apple Pay! Pagare con Apple Pay, infatti, usando il tuo iPhone o Apple watch, è un gioco da ragazzi e non devi neppure toccare tasti o banconote! Insomma, è un sistema innovativo e tecnologico che ti consente di poter dire addio ai tradizionali metodi di pagamento e digitalizzare ogni operazione con un solo clic.

Pochi passaggi per configurare la tua Apple play e pagare in tutta sicurezza

Per abbinare la tua carta al sistema Apple Play è molto semplice: una volta scaricata l’applicazione sull’iPhone basta aprire l’app, cliccare sul segno “+” e seguire le relative istruzioni che vedrai comparire sul display. Se, invece, hai un Apple watch dovrai selezionare prima “wallet e Apple Pay” e poi flaggare l’opzione “aggiungi carta di credito o debito”. Anche in questo caso basterà solto seguire le istruzioni. Una volta configurata, con Apple play puoi fare acquisti in sicurezza senza dover ogni volta inserire i dati della tua carta. Puoi fare shopping, pagare pranzi e cene, prendere un taxi o fare qualsiasi altra spesa. Ti basterà solo cliccare su “acquista con Apple Pay” e la transazione del pagamento avverrà in modo facile e sicuro in pochi istanti.

Allo stesso modo potrai effettuare ordini online e selezionare come metodo di pagamento Apple Pay, senza neppur dover registrare l’account o dover compilare moduli.

Pagamenti più sicuri con Apple Pay: 3 motivi

Con Apple Pay i tuoi pagamenti saranno al sicuro per 3 motivi:

L’applicazione non archivia mai i dati della transazione , per cui solo tu puoi conoscere i movimenti del pagamento e ciò che stai acquistando;

, per cui solo tu puoi conoscere i movimenti del pagamento e ciò che stai acquistando; Le transazioni sono più rapide ma sicure in quanto Apple Pay utilizza un’autenticazione a due fattori e si appoggia a Face ID o Touch ID ;

in quanto Apple Pay utilizza un’autenticazione a due fattori e si appoggia a o ; I tuoi dati sono al sicuro, perché ogni volta che effettui un pagamento l’applicazione utilizza uno specifico numero del dispositivo con un codice di transazione univoco. Ciò significa quindi che i dati della tua carta non verranno mai né memorizzati sui server o dispositivi Apple né condivisi con gli esercenti durante la transazione.

In conclusione, con Apple Pay hai a disposizione un modo più facile ma soprattutto più rapido per poter pagare sia all’interno di negozi che online utilizzando soltanto l’app direttamente dal tuo iPhone, iPad, Mac o Apple watch, cioè i device che porti generalmente con te. Inoltre Apple Pay non richiede alcun account di registrazione o compilazione di form e dunque si rivela anche la modalità più veloce, oltre che sicura, per pagare online con un solo clic!

Se vuoi, per esempio, pagare all’interno di un negozio sarà necessario soltanto aprire l’app, avvicinare il tuo dispositivo Apple al POS ed autorizzare il pagamento tramite touch id. Come vedi, in 3 passaggi pagherai a tutta velocità!