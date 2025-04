Il PalaCalafiore di Reggio esplode di gioia con migliaia di bambini in tripudio per i “Me Contro Te”

È stato un autentico doppio trionfo il megashow dei Me contro Te al Palacalafiore di Reggio Calabria, andato in scena sabato e domenica davanti a migliaia di bambini, accompagnati da mamme e papà arrivati da tutta la Calabria. Colori, luci, effetti pirotecnici, coriandoli, musica, coreografie, continue sorprese e, soprattutto, l’entusiasmo incontenibile dei piccoli fan del celebre duo, hanno fatto esplodere di felicità il palasport calabrese dei grandi eventi che, mai prima d’ora, aveva visto tanti bambini insieme a far festa. Oltre sei mila le presenze registrate al Palacalafiore.

Il clima di gioioso delirio si è vissuto sin dal primissimo pomeriggio con l’arrivo nel piazzale di Pentimele dei piccoli addobbati a festa, con tutti i gadget di Luì e Sofì, i Me contro Te, un vero fenomeno nato sul web. L’evento, che ha festeggiato anche in Calabria i loro 10 anni da record, prodotto da Vivo Concerti, rientrava nella 39° edizione di Fatti di Musica, il Festival del Live d’autore diretto da Ruggero Pegna.

“La gioia dei bambini non ha prezzo, credo che sia stata qualcosa di meraviglioso, emozionante ed indimenticabile! Anche mia figlia è stata una loro fan ed ho voluto ringraziarli personalmente per il loro modo pulito e positivo di contribuire alla crescita dei più piccoli!”, ha affermato il promoter che, per effettuare l’evento, ha dovuto combattere con problemi tecnici del palasport e burocratici fino all’ultimo istante.

Attesi da un entusiasmo febbrile, i Me Contro Te, veri nomi Luigi Calagna e Sofia Scalia, attori, cantanti e scrittori, entrambi di Palermo, hanno saputo incantare il loro pubblico, contagiando tutti di festosa allegria al ritmo delle loro canzoni, ognuna con milioni di views su youtube e nelle loro pagine social. Con una carriera iniziata nel 2014, Luì e Sofì vantano numeri incredibili: più di 3000 video, 10 miliardi di visualizzazioni, 7 milioni di iscritti al loro canale Youtube, oltre 3 milioni su Tik Tok e 1,5 milioni su Instagram. Dopo la pubblicazione del primo video, la carriera di Luì e Sofì è stata un continuo successo, a cominciare dalla serie televisiva Like Me su Disney Channel del 2017. L’anno dopo hanno pubblicato il primo libro Divertiti con Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te e i singoli Signor S, Princesa e Kira e Ray. Dopo altri due libri e il brano La vita è un circo, hanno condotto il game show Disney Challenge Show - Me contro Te e hanno debuttato al Cinema con il film Me contro Te - Il Film: la vendetta del signor S, con un super incasso. Nel 2020 è arrivato il primo album: Il Fantadisco dei Me contro Te, disco di Platino. Nel 2021 e nel 2022 sono stati protagonisti dei film Me contro Te - Il Film: il Mistero della Scuola Incantata, vincitore del Biglietto D’Oro e del David di Donatello per lo Spettatore, e Me Contro Te - Il Film: Persi nel Tempo. Dopo il successo della prima stagione, nel 2023 è uscita la seconda stagione della serie Me Contro Te - La Famiglia Reale su Prime Video e il quinto film Me Contro Te – Vacanze in Transilvania, seguito dall’ album di brani natalizi Natale con Luì & Sofì. A giugno, poi, è arrivato il sesto film della saga del Signor S, “Operazione Spie”, a chiudere una sequenza trionfale.

Va in archivio così, con un grande successo, un altro appuntamento da incorniciare di un progetto come Fatti di Musica che, nelle sue 39 edizioni, ha introdotto allo spettacolo dal vivo varie generazioni di calabresi, vantando ad oggi oltre 2000 eventi e circa tre milioni di spettatori, portando fin qui decine di star mondiali da Elton John a Sting, le grandi Opere moderne, eventi televisivi e spettacoli di ogni genere, un progetto riconosciuto tra i grandi eventi storicizzati del brand Calabria Straordinaria.