Il Presidente della Repubblica concede la "Medaglia Mauriziana" ai Carabinieri

CATANZARO, 15 FEB - Il Presidente della Repubblica, On. Sergio Mattarella, ha concesso a Ufficiali, Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri la Medaglia d’Oro Mauriziana al Merito di dieci lustri di carriera militare, nonché per eccezionali pregi conseguiti durante il periodo di comando e il perdurare degli anni di servizio. L’onorificenza fu istituita da Re Carlo Alberto nel 1839.



Il 10 febbraio 2021, a Catanzaro, il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Andrea Paterna, ha consegnato la Medaglia d’Oro Mauriziana ai seguenti militari dell’Arma:

Tenente BIFANO Salvatore, in congedo; Luogotenente C.S. SCALESE Pietro, Capo Nucleo AES Ufficio Logistico Legione CC Catanzaro; Luogotenente C.S. NANNI Francesco, Comandante Stazione CC di Roccella Jonica (RC); Luogotente C.S. VACCARI Gaetano, in congedo; Luogotenente MERANDI Salvatore, Comandante della Stazione CC di Caccuri (KR); Maresciallo PINIZZOTTO Mariano, in congedo; Brigadiere Capo Q.S. BELARDO Salvatore, Addetto alla Stazione CC di Villa San Giovanni (RC); che si sono distinti per il comportamento ottimale e meritevole durante il servizio d’istituto prestato a difesa della legge e delle Istituzioni dello Stato, per la gente e con la gente.

La cerimonia, alquanto sobria, è stata conclusa in forma privata in ossequio alle esigenze anti-Covid. E, per questo motivo, è stato assente il Presidente dell’Associazione “Nastro Verde” della Calabria, Tenente Cosimo Sframeli, alla cui Associazione hanno aderito gli insigniti.

Complimenti e congratulazioni ai Militari decorati, che spirano un vento di freschezza nelle fila dell’Arma dei Carabinieri.

Cav. Ufficiale Ten CC Cosimo Sframeli, Presidente “Nastro Verde” Calabria





(Nella foto: il Gen.B. Andrea Paterna ed il Luogotenente C.S. Gaetano Vaccari)