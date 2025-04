Il primo singolo ufficiale di Domenico Mannella, in arte CRONO: un brano autentico che racconta l’amore puro tra padre e figlio.

Catanzaro – Mercoledì 16 aprile 2025, alla mezzanotte, fa il suo ingresso nella scena musicale CRONO, nome d’arte di Domenico Mannella, rapper classe 1997 originario del quartiere marinaro di Catanzaro, con il suo primo brano inedito: “Nella mia iride”.

Un esordio che colpisce per profondità e sincerità: “Nella mia iride” è una dichiarazione d’amore in musica, un racconto personale che diventa universale. Il brano affronta il tema della paternità, vissuta come forza, salvezza e rinascita. Un messaggio potente rivolto ai giovani, spesso disorientati di fronte alla genitorialità, che qui viene descritta come un dono e non come un peso.

“Nel mio primo brano inedito parlo senza filtri della bellezza della paternità. È il racconto di ciò che provo ogni giorno da quando sono padre: il mio più grande amore, il mio raggio di sole che mi sveglia ogni mattina”, racconta CRONO.

Cresciuto con un forte senso di estraneità rispetto al mondo esterno, spesso emarginato e invisibile, CRONO ha trovato nel rap la sua vera forma di espressione. Il rap non è stata una scelta di tendenza, ma una necessità: quella di trasformare le ferite in parole, le emozioni in versi, la rabbia in consapevolezza.

“Fin da piccolo riuscivo a mettere in rima i miei pensieri. Il rap è il genere che più mi rappresenta, è diretto, vero, e mi permette di raccontare me stesso senza maschere”.

Dopo anni in cui la musica è rimasta un fuoco vivo ma silenzioso, oggi Domenico decide di uscire allo scoperto. Non è un ritorno, ma un inizio. E lo fa con un’identità nuova: CRONO, come il dio greco del tempo, simbolo del suo percorso fatto di attese, scelte e maturazione.

Il singolo “Nella mia iride” nasce da una promessa: dedicare il primo vero brano della sua carriera a suo figlio. Una canzone che tocca corde profonde, che commuove, che scuote, e che si fa anche portavoce di una riflessione importante sul valore della genitorialità e sull’amore che ne deriva.

“Vorrei arrivare a tutti quei ragazzi che pensano che un figlio sia una condanna. Io posso dire il contrario: un figlio è la cosa più bella che possa capitare nella vita. Non ho mai provato un amore più grande di questo”.

“Nella mia iride” sarà disponibile da mercoledì 16 aprile 2025 a mezzanotte su Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e tutte le principali piattaforme digitali.