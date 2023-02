Il progetto Alma Elettronika pubblica il nuovo singolo "Carnaval"

“Carnaval” è il nuovo singolo targato Alma Elettronika, uscito su Strakton Records, disponibile su tutti i digital stores e Spotify.

Il nuovo singolo frutto della duratura amicizia e collaborazione artistica tra i fondatori Alex Di Stefano, Flavio Ferdinandi e Piergiorgio D’Arpino, è caratterizzato da una fusione elettronica contraddistinta da ritmi Afro, House e Techno, con i magici suoni della tromba registrata live da Vittorio Lavarone che accompagnano il ritornello energico e tutto da ballare.

Alma Elettronika è un format unico che ha origine dalla forte esigenza di raccontare con i suoni un’intesa pluriennale tra gli appartenenti al progetto con alle spalle più di venticinque anni di carriera, sfruttando un background artistico, percorsi lavorativi totalmente diversi e l’enorme esperienza a contatto con il pubblico.

Alma Elettronika LIVE è uno show sorprendente, non scontato, ricco di atmosfera ed a tratti fiabesco. Unione tra arte, valori e performance.

Un vero e proprio viaggio tra i bpm, emozioni e non solo, caratterizzato da sonorità House, Tribal, Techno, Melodic Techno ed Elettroniche, mescolate a brani Pop/Rock, che generano l’ambientazione giusta per sviluppare musicalmente il set – dalla fase dance alla fase club - mantenendo continuamente il coinvolgimento del pubblico, anche grazie al talentuoso corpo di ballo che cattura l’attenzione dei presenti.

Alma Elettronika spesso include la partecipazione di artisti tra i quali violinisti, sassofonisti, chitarristi, percussionisti e bassisti che collaborano per la realizzazione di mash - up e remix live.

“Abbiamo deciso di fondere partendo da una base musicale elettronica

le nostre passioni per i ritmi House, Afro, Techno e Dance, cercando di creare dei prodotti che possano trasmettere quelle vibrazioni che ancora oggi ci danno la carica e ci fanno stare dietro la consolle con un enorme sorriso”.

Segui ALMA ELETTRONIKA

instagram.com/alma_elettronika

https://spoti.fi/3HrthhI





Ascolta “Carnaval” su Spotify: https://spoti.fi/3jmPqpF

Alma Elettronika: https://bit.ly/3wSYyW7