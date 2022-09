Il Rotary Club Catanzaro Tre Colli avvia il progetto “Clean up together”

CATANZARO, 5 LUG - Il Rotary Club Catanzaro Tre Colli ha dato avvio, in questi primi giorni di luglio, al progetto "Clean Up Together".

“Il nostro Club – afferma il presidente 2020/2021, Luca Provenzano - da sempre attento ai temi della sostenibilità ambientale, ha dato avvio a questo nuovo progetto che prevede la condivisione degli obiettivi con i Club Rotary, Rotaract ed Interact viciniori, nell'intento di proseguire il lavoro svolto negli anni precedenti nel progetto "Clean Up".

Il progetto "Clean Up Together", in questa stagione estiva, ha lo scopo di fornire ai frequentatori di parchi, giardini, strade, piazze, fiumi e spiagge, oltre che posaceneri tascabili riutilizzabili, anche e soprattutto la possibilità di fruire di speciali contenitori per la raccolta differenziata di guanti e mascherine; ditte specializzate provvederanno allo smaltimento in sicurezza di questi "rifiuti speciali". “Nell'ambito dell'emergenza Covid19 tutt'ora in atto – spiega Provenzano – è dovere del nostro Club Service mettere a disposizione della collettività idee e contributi fattivi”.