Il Sassuolo trionfa al Mapei Stadium: festa grande con la Coppa Nexus e show da Serie A

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Emozione, spettacolo e orgoglio neroverde: la promozione in Serie A si trasforma in una serata indimenticabile

SASSUOLO — Il cielo sopra il Mapei Stadium si tinge di neroverde. È il colore della festa, dell’orgoglio di una città e di un club che torna a scrivere la propria storia nel grande calcio. Il Sassuolo ha alzato al cielo la Coppa Nexus, trofeo riservato alla squadra vincitrice del campionato di Serie BKT 2024/2025, e lo ha fatto in grande stile, davanti a un pubblico in delirio e con uno show che ha trasformato una premiazione in un vero e proprio evento spettacolare.

Prima della premiazione: colpo Catanzaro

La serata si è aperta con l’ultima gara di campionato: Sassuolo-Catanzaro, 38ª giornata di Serie B. A sorpresa, i neroverdi – già certi della promozione – si sono arresi alla voglia di play off delle Aquile, che hanno vinto 0-2 grazie alle reti di Biasci e Bonini, entrambe di testa nella ripresa. Una vittoria meritata per il Catanzaro, che ha potuto contare anche su un Pigliacelli strepitoso tra i pali, autore di diversi interventi decisivi. Con questo successo, i calabresi si sono assicurati l'accesso agli spareggi promozione.

Festa e spettacolo dopo il fischio finale

Nonostante il risultato, la notte è tutta del Sassuolo. Protagonista assoluto della cerimonia, capitan Domenico Berardi, che ha ricevuto il trofeo dalle mani del presidente della Lega Serie B Paolo Bedin e lo ha sollevato insieme ai suoi compagni tra coriandoli, giochi di luce e l’applauso di tutta la città. Accanto a Bedin, sul palco anche la Managing Director di BKT Europe Lucia Salmaso, la famiglia Squinzi con Veronica e Marco, e l’AD del club Giovanni Carnevali, per un momento che ha unito istituzioni, sponsor e il cuore pulsante del Sassuolo Calcio.

Un evento da Serie A

L’organizzazione dell’US Sassuolo ha trasformato la premiazione in uno show memorabile: Nek, sul palco, ha fatto cantare lo stadio con l’inno “Neroverdi”, mentre una ballerina acrobatica sospesa nel vuoto ha svelato la Coppa Nexus in un’esibizione suggestiva e coinvolgente.

Armand Laurienté: MVP con numeri da fuoriclasse

La serata è stata anche l’occasione per celebrare Armand Laurienté, premiato come MVP della stagione Serie BKT. Il trofeo, consegnato da Bedin, Salmaso e Carnevali, corona un’annata straordinaria:

18 gol in 33 presenze , miglior marcatore stagionale del club;

, miglior marcatore stagionale del club; 9 reti dopo azione personale palla al piede , record tra le prime e seconde divisioni europee;

, record tra le prime e seconde divisioni europee; Gol con entrambi i piedi (10 col destro, 8 col sinistro);

4 reti da fuori area, nessuno ha fatto meglio.

Già MVP di febbraio, Laurienté si conferma uno dei protagonisti assoluti del ritorno in Serie A.