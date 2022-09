Il sindaco Abramo e Cardamone: In porto Catanzaro Lido base nautica inclusiva

CATANZARO 20 MAG - Si rafforza l’identità di Catanzaro città solidale ed inclusiva per gli sport del mare. La giunta, presieduta dal sindaco Sergio Abramo, ha dato il via libera alla proposta illustrata dagli assessori al patrimonio, Ivan Cardamone, e alle politiche sociali, Lea Concolino, per la realizzazione di una base nautica inclusiva nell’area del Porto.



“L’amministrazione comunale - spiegano il sindaco e i due assessori - ha inteso accogliere e condividere la proposta progettuale “Vela Insieme” presentata dalla compagine composta da Vela Solidale Catanzaro ONLUS, Cooperativa Sociale Zarapoti, ASD NonSoloMare e Cooperativa Sociale Archè di Trento. Il Comune ha siglato un’apposita partnership, a costo zero, con queste realtà per dare vita al primo esempio di base velica specificatamente attrezzata e partecipata da un ente pubblico in grado di consentire anche a persone con disabilità di fruire degli sport velici.

A tal fine, saranno concessi per lo svolgimento delle attività alcuni spazi ricavati dalle aree pontili tuttora disponibili per consentirne un utilizzo collettivo e di valore sociale. Grazie alla base nautica per persone con disabilità si potranno offrire una serie di iniziative di alto profilo per i diretti beneficiari, ponendo le basi per la nascita di una rete virtuosa. L’obiettivo più ampio sarà, inoltre, quello di programmare, insieme ai partner, delle azioni di marketing sociale per la sensibilizzazione del territorio che, da Catanzaro, possano raggiungere l’attenzione nazionale promuovendo nuovi modelli di fruizione e addestramento degli sport del mare”.