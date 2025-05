Il Sindaco di Gimigliano, Avv. Laura Moschella: 'Denuncio le minacce, ma non arretreremo di un solo passo

Tempo di lettura: ~2 min

Comunicato istituzionale del sindaco di Gimigliano AVV Laura Moschella

Desidero informare la cittadinanza e tutti gli organi competenti che, in seguito a ripetute minacce personali ricevute negli ultimi mesi, e in particolare all’ultima, la più grave, risalente alla scorsa settimana, ho già provveduto a presentare formale denuncia alle autorità giudiziarie. Ripongo piena fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, certa che la giustizia farà il suo corso con imparzialità e rigore.

Tali atti si inseriscono in un contesto di crescente ostilità, alimentato da attacchi diffamatori e calunnie sistematiche, in particolare attraverso i social network, che da mesi tentano di minare la serenità del lavoro amministrativo e della mia persona.

A fronte di quanto accaduto il giorno 20 maggio, e di altri episodi oggi all’attenzione della Procura della Repubblica, sento il dovere di affermare con chiarezza e fermezza: è arrivato il momento di dire basta.

Rivolgo un messaggio chiaro sia alla cittadinanza che al gruppo amministrativo che ho l’onore di guidare: proseguiremo senza esitazioni, con determinazione e nel pieno rispetto della legalità. I progetti che riguardano Vucicchi, Piazza Vittorio Emanuele III, località Buda e tutte le altre iniziative in corso non si fermeranno.

Nessuna intimidazione, nessuna strumentalizzazione, nessuna denuncia infondata potrà bloccare l’azione di un’amministrazione che opera nella trasparenza, nell’interesse esclusivo della comunità e in piena collaborazione con le istituzioni dello Stato.

A tal proposito, rivolgo un appello urgente al Signor Prefetto affinché intervenga con tempestività per il ripristino della legalità, in un contesto ormai divenuto insostenibile. Un Sindaco non può e non deve essere costretto a esercitare il proprio mandato in mezzo a una situazione di illegalità e intimidazione costante, che mina i principi democratici e il corretto funzionamento delle istituzioni locali.

A chi tenta di ostacolare questo percorso con mezzi illeciti o strumentali, dico chiaramente: non arretreremo di un solo passo. Fino ad oggi, nessun attacco ha avuto esito. E così sarà anche in futuro.

Il Sindaco

Avv Laura Moschella

