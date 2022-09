Il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo ha a cuore il concittadino: ecco la Reception Virtuale

Non puoi recarti negli uffici comunali? A Marcellinara ecco il ricevimento virtuale.Innovativo servizio al via per tutti i cittadini

MARCELLINARA (CZ) 18 MAR - , Tornano le restrizioni fino al periodo pasquale a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, ma non si interrompe il dialogo diretto tra l’Amministrazione Comunale di Marcellinara ed i suoi cittadini grazie ad un nuovo servizio pronto a partire e che sarà potenziato anche nei prossimi mesi.

E’ il ricevimento virtuale degli uffici comunali: un servizio di videoconferenza che mette in comunicazione i cittadini con il Sindaco ed i dipendenti comunali che gestiscono i diversi servizi comunali amministrativi, tecnici, tributari. Non serve nessuna app, si clicca su un pulsante e si accede. Basta collegarsi al sito internet istituzionale, www.comunemarcellinara.it e cliccare su “Ricevimento virtuale uffici” nella sezione “Servizi online”. Il collegamento può avvenire facilmente con un semplice click sia con il PC, con il cellulare o con il tablet

“Anche in quest’ambito – ha evidenziato il Sindaco Vittorio Scerbo – vogliamo porre il Comune di Marcellinara all’avanguardia nella digitalizzazione dei servizi, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Triennale della digitalizzazione della PA dell’Agenzia per l’Italia digitale. In più in un momento come quello che stiamo vivendo, segnato dal rischio di nuovi contagi, garantiamo il mantenimento di tutti i servizi, permettendo ai Cittadini di non spostarsi da casa e ai dipendenti di organizzare al meglio il proprio lavoro, sia in situazione di pandemia che, nel prossimo futuro, ad emergenza passata”.

L’esperienza di utilizzo è di grande impatto: il Cittadino e l’Ufficio Comunale parlano in video come se si trovassero seduti di fronte nell’edificio comunale.

Il servizio attivato porta con sé un’altra curiosità: è stato realizzato da Davide Ferrari, da 25 anni nel settore delle telecomunicazioni e per 10 anni Sindaco della Città di Galliate, in provincia di Novara, e amministratore del Gruppo raggiungibile sul sito internet www.seseisindaco.it ,che conta migliaia di sindaci ed ex sindaci italiani al suo interno, come comunità virtuale viva che si alimenta di dibattiti, temi e buone pratiche tra primi cittadini.

Nel prossimo periodo estivo Davide Ferrari sarà anche a Marcellinara per presentare, nell’ambito delle iniziative previste per la rassegna culturale “Città che legge”, i suoi due libri “Signor Sindaco, domani pioverà?” e l’ultimo, di recente pubblicazione, “Caro Diario: Discorsi, aneddoti, pensieri e segreti di un Sindaco”.