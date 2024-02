Il Sindaco Falcomatà celebra l'ambizioso piano assunzionale e il ritorno dell'opportunità

Reggio Calabria: 130 nuovi dipendenti nel Comune dopo 24 wnni di attesa"

REGGIO CALABRIA, - I130 vincitori dei concorsi messi a bando dall'Amministrazione comunale hanno firmato, nella sala "Gianni Versace" del Cedir, il contratto di assunzione.

"Si chiude, così - é detto in un comunicato dell'ufficio stampa dell'ente - la prima fase della stagione delle selezioni pubbliche promossa dalla Giunta presieduta dal sindaco Giuseppe Falcomatà, presente, insieme a numerosi componenti dell'esecutivo, al presidente del Consiglio, Enzo Marra, al direttore generale, Demetrio Barreca, ed ai dirigenti dei vari settori, per complimentarsi con i neo dipendenti di Palazzo San Giorgio".

"Era un momento - ha detto Falcomatà - atteso da 24 anni, ovvero dai tempi dell'ultimo concorso pubblico indetto dal Comune. La grande famiglia del Comune di Reggio Calabria torna ad allargarsi, non solo numericamente, in qualità e professionalità. Queste firme significano molto perché, in questi anni, abbiamo attraversato il deserto in una fase di contrazione del personale dovuta al turn-over ed al blocco delle assunzioni a causa del piano in equilibrio. Non ci siamo tirati indietro, come non lo abbiamo mai fatto, soprattutto, sulle questioni che hanno riguardato il lavoro. Nella nostra città oggi si completa un piano assunzionale che porta nuova linfa al Comune con 130 nuovi assunti".

"A proposito di concorsi pubblici - ha ricordato il sindaco - quando ci siamo insediati avevo dichiarato che questa doveva tornare ad essere la città nella quale si va avanti non perché si conosce qualcuno, ma perché si conosce qualcosa. Questi concorsi ne sono la dimostrazione. I nuovi assunti non devono ringraziare nessuno, se non loro stessi, perché questo traguardo è frutto soltanto di impegno, lavoro, sacrificio. Sono contento perché, fra queste persone, magari ci sono anche tanti ragazzi che pensavano non ne valesse più la pena di tentare o di continuare a studiare. Quindi, a loro do il benvenuto in questa che è una famiglia allargata che cresce non soltanto nei numeri, ma anche nella qualità e nella professionalità. La graduatoria, per legge, rimane aperta e, con il nuovo piano assunzionale, scorrerà inglobando anche coloro i quali sono risultati idonei nelle varie selezioni".

"In questa giornata così importante - ha proseguito Falcomatà - rivolgo un ringraziamento particolare all'assessore al Personale, Francesco Gangemi, al vicesindaco Paolo Brunetti, ai dirigenti ed al direttore generale, Demetrio Barreca, che, con determinazione e dedizione, hanno perseguito un obiettivo che è, probabilmente, la migliore risposta a quanti sostenevano che non ce l'avremmo mai fatta".