Il sindaco Fiorita e l'assessore Cosentino hanno premiato tre realtà sportive catanzaresi

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e l’assessore allo Sport, Nino Cosentino, ieri nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili hanno premiato tre realtà sportive e artistiche della città che hanno dimostrato grande passione e risultati e che hanno portato in alto il nome del capoluogo in giro per l’Italia e nel mondo.



In particolare, i riconoscimenti sono stati consegnati ai campioni d'Italia- cinture rosse- di Taekwondo Francesco Carlone e Elisabetta Mensica, della società “Hornets taekwondo”, guidati dal direttore tecnico Michele Tedesco.



Per la danza, invece, l’Amministrazione ha voluto celebrare i successi di Fabio Borelli e Concetta Flauti, rispettivamente campione e campionessa del mondo 2022 nella danza sportiva Fids Ido ad Atene. Un premio anche all’intera scuola di danza, l’Asd Passione Danza, società che si è distinta per i numerosissimi successi conseguiti nelle competizioni internazionali.



Per la grande tradizione e per il lavoro svolto sul territorio, il sindaco Fiorita e l’assessore Cosentino hanno consegnato una targa anche a Giovanni Calabrò, il direttore artistico di Artedanza Catanzaro.



“Sono realtà sportive che ci rendono pieni di orgoglio e confermano l’idea che la città è ricca di talenti, ottimi allenatori e maestri. E sono soprattutto i giovani catanzaresi si rendono protagonisti di questi successi, dimostrando che lo sport in città vive un fermento sportivo importante e concreto. Come Amministrazione abbiamo il dovere e la necessità di valorizzare chi, come questi ragazzi, portano in alto il nome della città in giro per l’Italia e nel mondo”.