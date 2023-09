Il Teatro Politeama di Catanzaro risplende come scenario principale di Italia’s Got Talent su Disney+!



Il Teatro Politeama di Catanzaro tra i set delle Audition di Italia’s Got Talent. Da oggi su Disney+ con due nuovi episodi a settimana

Il Teatro Politeama di Catanzaro si é trasformato in un suggestivo set per il talent show di successo Italia’s Got Talent, produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia, da oggi 1° settembre sulla piattaforma streaming in Italia, con nuove puntate disponibili ogni settimana. L’edizione italiana è la prima in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming.

Quest’anno al tavolo di Italia’s Got Talent siederanno la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, che saranno i nuovi giudici del programma affiancando i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese. La conduzione è affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal, che porteranno la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent.

In questa nuova edizione targata Disney+, Italia’s Got Talent ha viaggiato in tutta Italia alla ricerca dei talenti più significativi, partendo da Roma e proseguendo a sud con Napoli, Avellino e Catanzaro, per poi salire a Nord, a Vicenza, per concludere la gara al Teatro Arcimboldi di Milano.

Proprio il Politeama ha ospitato le registrazioni nella tappa calabrese delle Audition di IGT che saranno visibili nelle prime sei puntate, seguite da due semifinali e dall’attesissima finale.

Una vetrina prestigiosa per Catanzaro e il teatro Politeama che hanno confermato la propria attrattività per le grandi produzioni televisive nazionali. Un'occasione di promozione per il Capoluogo di Regione, oltre che di indotto rilevante per le attività e le professionalità del territorio, resa possibile grazie alla supervisione del management della Fondazione Politeama.

A tenere gli spettatori con il fiato sospeso, al termine di ogni Audition, ci sarà l’inedito momento del “Selection Time”: non tutti i concorrenti che avranno ottenuto almeno 3 sì passeranno automaticamente, saranno i giudici a decidere chi, tra di loro, avrà accesso alle semifinali. In questa nuova edizione il pubblico diventerà inoltre il quinto giudice: assegnerà i propri Golden Buzzer durante le semifinali e poi, nel corso della spettacolare finale, decreterà il vincitore che si aggiudicherà un premio di 100 mila euro.

L’edizione 2023 di Italia’s Got Talent vedrà la partecipazione di tanti talenti diversi tra loro, alcuni di levatura internazionale, tutti con una propria peculiarità artistica, che porteranno sul palco discipline ed esibizioni inedite.

Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente dove quello che conta è emozionare e divertirsi. Ed è proprio la capacità di raccontare storie al di là della competizione, la chiave del successo di Italia’s Got Talent.

