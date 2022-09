Il testimone di Colonia, quinto romanzo del professore Massimiliano Lepera

“Il testimone di Colonia” è il quinto romanzo del professore catanzarese Massimiliano Lepera.

È un’opera che si pone a metà strada tra un giallo, come suggerisce il titolo stesso, e un’opera di psicologia e riflessione, quella del protagonista, un giovane impiegato tedesco che si trova coinvolto, inaspettatamente, in un’avventura più grande di lui, e ne viene travolto. È il capo della polizia di Colonia a intimargli di fuggire: è in grave pericolo. Ed ecco che la sua azione si sposta dalla Germania all’Italia e precisamente in Calabria, meta del viaggio. E nel susseguirsi di spostamenti e di vari incontri a cui è sottoposto, il nostro Mark, questo è il suo nome, è tuttavia impegnato in un’incessante e profonda attività riflessiva, che viene attivata da qualunque tipo di situazione o luogo con cui venga a trovarsi a contatto. E mentre la mente percorre i suoi profondi e oscuri meandri, anche il protagonista, costretto a stare lontano da casa per un lasso di tempo ancora indefinito, continuerà a muoversi per tutto il resto dell’opera, fino al suo scioglimento, con finale a sorpresa.

“Ho scritto questa storia perché adoro leggere e scrivere gialli e thriller, perché far restare il lettore col fiato sospeso fino alle ultime pagine è una sensazione intrigante, che ho sperimentato spesso in prima persona, e soprattutto non c’è spazio per la noia della lettura, ma al contrario si corre, pagina dopo pagina, verso la fine del romanzo, per capire come va a finire la storia, per capire cosa sia successo, per conoscere i colpevoli, per immaginare diversi finali e poi trovarsi catapultati nei meandri della suspence”, ci ha dichiarato l’autore.

Con questo nuovo romanzo, Massimiliano affronta una nuova sfida: il libro è oggetto di un crowfunding con la casa editrice Bookabook.





Massimiliano Lepera nasce a Catanzaro il 3 giugno del 1991. Laureato in Lettere Antiche e in Filologia e Storia dell'Antichità all’Università di Pisa, con lode e pubblicazione della tesi, è professore di greco, latino e italiano al Liceo Classico Galluppi di Catanzaro, è giornalista pubblicista al Quotidiano del Sud e Info Oggi. Ha circa 40 pubblicazioni all'attivo, tra cui 5 romanzi e 2 saggi, e un disco musicale ("Nessuno è perfetto"), col quale è presente come artista al Museo del Rock di Catanzaro. Vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, presente su numerose testate ed emittenti locali e nazionali (Rai, Repubblica, Orizzonte Scuola ...) collabora anche come autore con la Zanichelli, nonché come cantautore con la Casa Discografica San Luca Sound di Bologna. Fa parte di numerose associazioni socio-culturali del territorio.