Il Venerdì Santo in Italia. Viaggio tra antiche processioni!

“A Montegiorgio (FM), nelle Marche, i riti della Settimana Santa, raggiungono il loro culmine partecipativo ed emotivo con la processione del Venerdì Santo. Accompagnate dai rappresentanti delle Confraternite nelle loro tipiche vesti, le statue di S.Giovanni, di S.Maria Maddalena e della Madonna Addolorata, precedono e seguono la bara del Cristo morto. Questa, opera di abili artigiani locali, è totalmente in legno laccato nero ed oro zecchino, con alla base i fregi che rappresentano la Passione di Cristo, sei colonne dorate ed una cupola. La sua realizzazione fu finanziata da otto famiglie montegiorgesi che ne hanno conservato il diritto di trasportarla in processione. La statua del Cristo è in legno policromo e cartapesta, risalente alla fine del 1800. Tuttora viene trasportata a spalla sul percorso che si snoda tra le vie in saliscendi del paese. Caratteristico è lo strusciare delle loro scarpe sul selciato che, nelle pause della banda cittadina e delle preghiere, avvertono la popolazione del suo avvicinarsi”. Lo ha affermato Francesco Pasquali, Presidente Archeoclub D’Italia sede di Montegiorgio.

“Oggi, a Laino Borgo, sulla Strada Regia delle Calabrie ritorna la Giudaica che sarà tutta in costume: i soldati romani, le comparse, tutti saranno in abiti e costumi di allora. Ci saranno tutte le fasi: dall’Ultima Cena alla deposizione, passando per i momenti più significativi della passione, dal processo, alla Salita al Calvario. La Giudaica è una delle rappresentazioni più antiche del teatro itinerante popolare del Sud Italia. L’origine risalirebbe alla prima metà del XVII secolo - ha dichiarato Mariangelina Russo, sindaco di Laino Borgo - e prende spunto da uno scritto del ‘600. Ogni due anni, da allora gli abitanti del paese fanno rivivere il Venerdì Santo mettendo in scena tutte le fasi delle ultime ore della vita terrena di Gesù. Non è una processione ma è un teatro itinerante e le molteplici scene si svolgono in numerose località del paese e dura ben 7 ore. Inoltre chi assiste diventa parte integrante della scena e della rappresentazione. Le scene suscitano forti emozioni. Il Teatro Itinerante del Venerdì Santo si svolge proprio nel cuore del patrimonio culturale del paese che appartiene alla storia della Magna Grecia. Nel cuore del centro storico, restaurato abbiamo anche numerosi Murales legati alla storia del territorio”.