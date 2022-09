Il Vescovo Giuseppe Schillaci celebrerà la Santa Messa in diretta su Rai Uno dalla cattedrale di Lamezia

LAMEZIA TERME (CZ) 17 OTT - I fedeli della Diocesi di Lamezia Terme, insieme a milioni di persone sparse in tutto il mondo, uniranno la loro voce a quella del Vescovo della Diocesi di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci che, domani (domenica 18 ottobre) alle ore 10.50, celebrerà la Santa Messa nella cattedrale dei S.S. Pietro e Paolo di Lamezia Terme trasmessa in diretta su Rai1 per chiedere la fine di questo momento di prova e di dolore attraverso l’intercessione della Beata Vergine Maria.

L’evento tanto atteso sarà un’occasione per tutti i fedeli d’Italia e del mondo, essendo la diretta in mondo visione, di raccogliersi in preghiera tutti insieme, in questo momento così difficile a causa della nuova ondata del Covid, accanto al Padre e Pastore della diocesi lametina.

Nel corso del sacro rito il Vescovo avrà modo di manifestare ancora una volta la sua vicinanza e il suo affetto a tutti coloro che hanno sofferto e soffrono per la recrudescenza della pandemia di coronavirus, agli operatori sanitari, ai volontari, a chi è solo, a chi ha perso il lavoro, stringendo tutti in un unico abbraccio virtuale nel Signore.Incoraggerà i fedeli a vivere questo tempo di sofferenza nella carità sostenuti dalla forza della fede e dalla luce della speranza.

