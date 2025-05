Il Vespucci a Reggio Calabria: Cultura, Innovazione e Orgoglio Italiano nell'11ª Tappa del Tour Mediterraneo

Tempo di lettura: ~3 min

Due giorni di incontri, iniziative culturali e promozione delle eccellenze locali accompagnano l'arrivo della nave scuola della Marina Militare

È attraccata poco prima delle 8 alla banchina di Levante del porto di Reggio Calabria la nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare Italiana, giunta alla sua undicesima tappa del prestigioso Tour Mediterraneo. La sosta, che terminerà con la partenza prevista per Palermo il 7 maggio, rappresenta un momento di grande orgoglio e valorizzazione per la regione calabrese.

Durante la due giorni sono previsti numerosi eventi e incontri istituzionali, affiancati dall'iniziativa "Villaggio IN Italia", ideata dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e supportata da ben 12 ministeri, finalizzata a promuovere le eccellenze italiane nei vari settori economici, culturali e turistici.

Occhiuto: "Incontro tra due eccellenze"

"La Vespucci è la nave più bella del mondo, universalmente riconosciuta. Oggi incontra un'altra eccellenza, la Calabria, che vuole farsi conoscere per le sue straordinarie potenzialità", ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, durante la cerimonia di benvenuto che ha visto la presenza delle massime autorità civili e militari.

La sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro ha sottolineato il valore simbolico del Vespucci: "Questa nave rappresenta il genio, l'eleganza e l’italianità apprezzata in tutto il mondo. Un grazie al governo per questa iniziativa che valorizza la nostra storia e tradizione proiettata verso il futuro".

Vespucci incontra i Bronzi di Riace

Il legame tra il Vespucci e il territorio reggino viene ulteriormente esaltato dall'iniziativa "Vespucci Incontra", promossa dai Ministeri della Difesa e della Cultura. Durante la tappa calabrese, sarà infatti possibile visitare il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria con ingressi calmierati per ammirare i celebri Bronzi di Riace, simbolo di cultura e bellezza della regione.

"Siamo felici di facilitare l'accesso ai Bronzi di Riace, simboli straordinari della nostra storia", ha affermato Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi Spa. L'iniziativa è frutto di una collaborazione con il Museo Nazionale, che in queste giornate ha predisposto orari di apertura straordinari.

Il comandante Lai: "Un successo internazionale"

Il capitano di vascello Giuseppe Lai, comandante del Vespucci, ha espresso grande soddisfazione per l'impatto positivo che il tour ha avuto nel mondo: "In questi 21 mesi di tour mondiale abbiamo incontrato popoli diversi, cementato relazioni internazionali e promosso l’eccellenza del Made in Italy. Il Villaggio Italia ha funzionato come un mini Expo itinerante, mostrando il meglio dell’Italia in città come Los Angeles, Tokyo e Singapore."

Inclusione e tradizione: Visita speciale a bordo

La tappa reggina ha inoltre riservato uno spazio speciale all'inclusione sociale, con la visita a bordo di 25 ragazzi dell'Associazione Italiana Persone Down di Reggio Calabria. In questa occasione, Alberta Dito, artista con sindrome di down, donerà al comandante Lai una sua opera intitolata "Orgoglio Italiano".

Il peperoncino calabrese in viaggio con il Vespucci

La cultura calabrese si imbarca simbolicamente sulla Vespucci anche attraverso il peperoncino. Il presidente Occhiuto ha infatti donato una pianta di questo simbolo regionale che è stata sistemata nel caratteristico "giardinetto" della nave.

"Uno dei simboli della Calabria entra a far parte delle specie vegetali che accompagnano il Veliero nelle sue traversate internazionali", ha scritto Occhiuto, sottolineando il carattere speciale e internazionale di questa collaborazione.

La tappa di Reggio Calabria diventa così un importante momento di incontro e promozione della cultura italiana, unendo tradizione, innovazione e orgoglio nazionale.