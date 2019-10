Immigrazione: Salvini "scommetto che ONG scaricherà migranti in Italia"

CASTEL RITALDI (PG) 13 OTTOBRE - "Una ong norvegese ha appena recuperato ottanta immigrati. Scommetto che questa nave scarichera' questo traffico in Italia". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. "Sui barconi non arriva chi scappa dalla guerra, spesso la guerra ce la portano in Italia. Poi in Sicilia non ci stanno tutti e li cominciano a ridistribuire nelle regioni. I governatori della Lega diranno no", ha aggiunto il senatore.