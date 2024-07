Imprenditore social Ivan Szydlik arrestato per truffa e riciclaggio; operazione della GDF

Ivan Errichiello, noto sui social come Ivan Szydlik per la rivendita di orologi di lusso, è stato arrestato all'alba di oggi dai militari della Guardia di Finanza di Verbania, a Milano.

Secondo la Procura milanese, le indagini coordinate dal pm Carlo Scalas hanno portato alla luce una serie di truffe aggravate, autoriciclaggio e abusivismo finanziario, orchestrate da Errichiello e dal suo braccio destro Davide Lo Monaco. I proventi illeciti delle loro attività supererebbero il milione di euro. Il gip di Milano, Alessandra Di Fazio, ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi, considerando sussistente un intenso pericolo di reiterazione del reato e di fuga. Errichiello è stato trasferito a San Vittore, mentre Lo Monaco si trova nel carcere di Verbania.

Il procedimento è nato dalle indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Verbania, avviate in seguito a segnalazioni di operazioni sospette in materia di riciclaggio e delitti contro il patrimonio. Attraverso truffe aggravate, Errichiello sarebbe riuscito ad accumulare ingenti risorse finanziarie, ostentando un altissimo tenore di vita sui social network, dove è seguito da 558mila follower. Parte del denaro illecito sarebbe stato utilizzato per costituire società fittizie, cedendo quote a ignari investitori per ottenere ulteriore disponibilità finanziaria.

Errichiello, con la complicità di Lo Monaco, a partire dal 2019 si sarebbe reso responsabile di molteplici reati, dimostrando una particolare spregiudicatezza nel trasferimento all'estero dei profitti acquisiti. Le attività illecite sarebbero state compiute anche in Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Belgio, Germania e Inghilterra. Durante le indagini è emerso che Errichiello ha anche costituito una società e creato un 'token' di criptovaluta, avviando un'attività abusiva di offerta al pubblico di prodotti finanziari attraverso la promozione e il collocamento a distanza di valuta virtuale.

Il gip ha evidenziato come Errichiello e Lo Monaco, con precedenti per bancarotta fraudolenta e truffa rispettivamente, dimostrassero una pervicacia criminale e un'elevata professionalità nel delinquere, riuscendo in breve tempo a passare dalla prima truffa alla creazione di società ad hoc per far perdere le tracce del denaro illecitamente acquisito.