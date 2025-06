Tempo di lettura: ~6 min

In Calabria visite ed esami gratuiti di prevenzione

Grazie a “insieme siamo più forti”, l’iniziativa di Procter & Gamble e Komen Italia, a sostegno della “carovana della prevenzione”

Piazza Duomo, Rosarno (RC)

Mercoledì 4 giugno 2025, dalle 9:00 alle 15:00

Visite ed esami diagnostici gratuiti per aiutare le donne in difficoltà socioeconomica a prendersi cura della propria salute: questo l’obiettivo di “Insieme siamo più forti”, l’iniziativa, parte del programma di cittadinanza d’impresa “P&G per l’Italia”, che dal 2021 supporta la “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia. La tappa reggina vede la collaborazione anche della Caritas diocesana di Oppido Mamertina-Palmi, con cui P&G e l’Elemosineria Apostolica hanno aperto una “Lavanderia di Papa Francesco”.

30 maggio 2025 – Il tour della Carovana della Prevenzione si appresta a tornare in Calabria per assicurare alle donne l’accesso ad opportunità efficaci ed eque di protezione della propria salute: mercoledì 4 giugno, dalle 9.00 alle 15.00, in Piazza Duomo a Rosarno (RC), Komen Italia con il supporto di Procter & Gamble - l’azienda che commercializza marchi come Dash, Gillette, Oral-B, Pantene, Swiffer, ZzzQuil - erogherà visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno riservati a donne svantaggiate o non incluse, per età, nei programmi di screening della Regione, nonché visite per la prevenzione dei tumori e delle patologie della tiroide e consulenze nutrizionali.

La tappa di Rosarno è sostenuta da “Insieme siamo più forti”, l’iniziativa con cui Procter & Gamble dal 2021 supporta la “Carovana della Prevenzione”, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia, e con cui ad oggi ha contribuito a donare 5.739 esami diagnostici gratuiti in 48 tappe svolte in 33 città di 10 regioni italiane. La Carovana della Prevenzione si rivolge alle donne, con particolare attenzione a coloro che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, e offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere: grazie al sostegno di Procter & Gamble, a Rosarno le Unità Mobili ad alta tecnologia di Komen Italia permetteranno di promuovere l’importanza della Prevenzione ed erogare numerose prestazioni gratuite.

Parte di "P&G per l'Italia", il programma di cittadinanza d'impresa con cui l’azienda sta realizzando progetti concreti di responsabilità sociale e ambientale in tutto il Paese, “Insieme siamo più forti” prosegue così ad aiutare le donne a prendersi cura della propria salute, a partire dalle periferie delle principali città italiane o aree regionali con minor accesso a servizi sanitari di eccellenza, in particolare nelle regioni con maggiori disparità nell’accesso a servizi di screening mammografico. Tra queste, anche Roma, Genova, Napoli, Catania, Torino, e la periferia reggina, dove Procter & Gamble con l’Elemosineria Apostolica ha avviato le “Lavanderie di Papa Francesco”, il progetto, anch’esso parte di “P&G per l’Italia”, che comprende strutture dove le persone in difficoltà, in particolare quelle senza fissa dimora, possono prendersi cura della propria igiene personale e lavare i propri indumenti in maniera completamente gratuita. Nel Reggino, la “Lavanderia di Papa Francesco” si trova a San Ferdinando ed è gestita dalla Caritas della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi che collaborerà alla realizzazione della tappa della Carovana della Prevenzione a Rosarno.

«Grazie a Procter & Gamble portiamo avanti un importante progetto che permette di portare gratuitamente preziose opportunità di prevenzione secondaria a donne che altrimenti difficilmente ne potrebbero beneficiare. Il nostro dovere è incoraggiare le donne a prendersi cura di sé stesse, con un controllo costante della propria salute offrendo loro strumenti di diagnosi ma anche di informazione e conoscenza. Siamo orgogliosi che aziende come Procter & Gamble, da sempre a fianco di Komen Italia per la salute femminile, e insieme ad altri enti e forze del volontariato, ci sostenga in questo viaggio per l’Italia, a sostegno delle donne» dichiara Riccardo Masetti, fondatore di Komen Italia.

«La salute dovrebbe essere una priorità assoluta, eppure ci sono ancora troppe donne che si vedono costrette a rinunciarvi per via delle disparità e delle difficoltà socioeconomiche. Per questo siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte accanto a Komen Italia, che ringraziamo: in questi cinque anni ci ha permesso di aiutare concretamente centinaia di donne in difficoltà attraverso la donazione di oltre 5.700 screening gratuiti. Ringraziamo anche la Caritas della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, con cui abbiamo collaborato, insieme con l’Elemosineria Apostolica e Haier Europe, per l’apertura della “Lavanderia di Papa Francesco” nella vicina San Ferdinando, creando così nuove sinergie sul territorio reggino: un vero esempio di come “Insieme siamo più forti”» dichiara Riccardo Calvi, Direttore Comunicazione di P&G Italia.

«Accogliere la Carovana della Prevenzione nel nostro territorio significa affermare con forza il valore universale del diritto alla salute. È un gesto che va oltre l'assistenza sanitaria: rappresenta un segno concreto di vicinanza, un impegno autentico per garantire accesso, dignità e speranza a chi vive in condizioni di maggiore fragilità. Proprio in questa direzione si inserisce il nuovo progetto che nascerà qui a Rosarno: un piccolo polo della solidarietà – con un centro d’ascolto, un emporio solidale, un dormitorio e molto altro – reso possibile grazie alla preziosa collaborazione con l’amministrazione comunale. La salute non può essere un privilegio riservato a pochi, ma deve essere riconosciuta come un diritto fondamentale di ogni persona, senza distinzione di reddito, provenienza o condizione sociale. È in quest’ottica che l’iniziativa promossa da P&G e Komen Italia, oggi affiancata dall’impegno quotidiano di Caritas, assume un significato profondo: promuovere un modello di solidarietà che mette sempre la persona al centro. A loro va il mio più sentito ringraziamento per aver reso possibile questa preziosa iniziativa sul nostro territorio. A tutti coloro che rendono possibile la Carovana della Prevenzione – volontari, enti, operatori, cittadini – va la mia più sincera gratitudine. Che questo progetto possa continuare a viaggiare a lungo, portando ascolto, prevenzione e fiducia là dove c’è più bisogno» dichiara il Diacono Michele Vomera, Direttore della Caritas diocesana di Oppido Mamertina-Palmi.

Per informazioni e prenotazioni:

ROSARNO (RC) – Piazza Duomo

Mercoledì 4 giugno, dalle 9:00 alle 15:00

Prenotazioni: https://komen.it/evento/rosarno-rc-4giugno2025/

