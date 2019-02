Incendi: fuoco in deposito, distrutti 8 autobus sul posto i VVF

LAMPORECCHIO (PI), 3 FEBBRAIO - Otto autobus sono andati distrutti in seguito a un incendio che si è sviluppato nella notte in un deposito della Copit a Lamporecchio. E' accaduto poco dopo la mezzanotte. I vicini sono stati richiamati dalle fiamme che si sono alzate altissime dai mezzi e dai boati provocati dallo scoppio degli pneumatici. Ci sono stati momenti di panico perchè molti non riuscivano a capire cosa fosse successo.

Sono stati allertati subito i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivate diverse squadre dal comando di Pistoia e dei distaccamenti di Montecatini, Pescia ed Empoli. Sul posto si erano radunati diversi curiosi che sono stati allontanati dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine per il pericolo di esplosioni. Sono arrivati anche i carabinieri. Sconosciute al momento le cause dell'incendio.