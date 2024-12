Incendio al Quartiere Marinaro di Catanzaro: Vvf fuori servizio salva la palazzina

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, è intervenuta nella serata di ieri alle ore 20.00 circa in Via Sant'Elena quartiere lido di Catanzaro, per incendio canna fumaria.

Il rogo originatosi dalla canna fumaria di un appartamento sito all'ultimo piano di una palazzina di 4 piani fuori terra si era velocemente propagato al tetto, con struttura in legno e copertura in laterizi, dello stabile.

Il tempestivo intervento di un vigile del fuoco libero dal servizio che, residente nelle vicinanze, si apprestava ad una prima opera di spegnimento in attesa dell'arrivo dei soccorsi ha evitato il propagarsi dell'incendio all'intera struttura del tetto e all'interno dell'appartamento sottostante. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla rimozione di parte delle tegole per raggiungere le fiamme permettendo il completo spegnimento delle stesse ed alla messa in sicurezza del sito.

Momenti di panico vissuti dai proprietari ma non si registrano danni a persona o alla struttura dell'edificio.