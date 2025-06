Incendio al Viola Park di Firenze: fiamme nel padiglione dei giovani calciatori, quattro intossicati

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Firenze, incendio al Viola Park: fiamme nel padiglione dei giovani calciatori, quattro intossicati

Notte di paura a Bagno a Ripoli (Firenze): un violento incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina. Le fiamme hanno interessato il padiglione C Sud, quello destinato alle stanze dei giovani calciatori delle giovanili viola.

Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato intorno alle 2:15, quando le prime lingue di fuoco hanno iniziato a propagarsi rapidamente. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, è stata una delle stanze del padiglione. Da lì, l'incendio si è esteso al corridoio e ha intaccato il soffitto, parte integrante della copertura dell’intero edificio.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Firenze, coadiuvati dai colleghi di Pontassieve. Sul posto sono arrivate due squadre, autoscale, autobotti e il carro aria, per un totale di 20 operatori coordinati da un funzionario esperto. Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e complesse, complice la struttura e la posizione dell'edificio, e si sono concluse solo intorno alle 6:15 del mattino.

Durante l’evacuazione, quattro persone — tre ragazzi delle giovanili e un accompagnatore adulto — hanno inalato fumo e sono state trasportate precauzionalmente in ospedale dal personale del 118, intervenuto tempestivamente. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi e non destano preoccupazione.

Il padiglione C Sud è stato dichiarato temporaneamente inagibile a causa dei danni subiti. Un duro colpo per il Viola Park, cuore pulsante del progetto di crescita della Fiorentina, inaugurato di recente come fiore all’occhiello della società.

Restano ancora da chiarire le cause del rogo, su cui sono in corso le indagini. Intanto, la Fiorentina ha fatto sapere di essere vicina ai giovani coinvolti e ha assicurato che verranno messi in atto tutti gli interventi necessari per garantire la sicurezza dell’intero centro sportivo.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti