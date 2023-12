Incendio a Busalla: un rogo nella cucina si propaga, donna ustionata è grave - Intervento dei Vvf

Drammatico incidente domestico a Busalla con gravi conseguenze e l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco.

È Ustionata nell'incendio divampato nella cucina di casa a Busalla, una cinquantenne è ora ricoverata in gravi condizioni al Centro grandi ustionati del Villa Scassi. Il rogo è iniziato nella cucina e si è rapidamente propagato agli altri vani dell'abitazione in via Bonninger a Busalla. Dopo i primi soccorsi, la donna è stata trasportata all'ospedale genovese, mentre le squadre dei Vigili del fuoco hanno lavorato intensamente per domare le fiamme e bonificare la zona. La situazione rimane critica per la paziente. (Immagine archivio)