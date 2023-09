Incendio danneggia casa Occhiuto, solidarietà sottosegretario Wanda Ferro

25 SET 2023 - “Quale che sia la natura del rogo che ha danneggiato la casa del presidente Roberto Occhiuto, questo inquietante episodio dimostra la bontà del suo determinato impegno contro i piromani che non solo devastano il grande patrimonio ambientale calabrese, ma soprattutto mettono a rischio la vita dei cittadini, oltre spesso a distruggere in un attimo i sacrifici di famiglie e imprese”.

E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), esprimendo solidarietà al governatore calabrese. “Sono certa - prosegue Wanda Ferro - che le forze dell’ordine e la magistratura faranno presto luce sulla matrice dell’incendio, che è comunque un fatto di estrema gravità, perché esporre alla furia delle fiamme una casa, di chiunque sia, non significa soltanto creare un danno economico oltre che un rischio per l’incolumità dei suoi abitanti, ma significa anche ferire l’intimità di una famiglia, aggredire il luogo in cui si dovrebbe sentire al sicuro, strapparne via immagini e ricordi.

Se invece dovesse trattarsi di un tentativo di intimidazione, sono certa che avrà l’effetto contrario rispetto a quanto auspicato dai responsabili di un atto tanto vile. Roberto Occhiuto non si farà certo fermare, e ci avrà al suo fianco, nel suo impegno a perseguire una ‘tolleranza zero’ contro i piromani, con straordinario impegno di personale, dotazioni tecnologiche all’avanguardia, efficienti strumenti organizzativi e cooperazione interistituzionale”.