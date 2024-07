Incendio deposito materiale plastico nel reggino (Video)

Incendio deposito materiale plastico nel reggino

Incendio in un deposito di pneumatici e materiale plastico a Palmi: dal primo pomeriggio di oggi 4 squadre dei vigili del fuoco al lavoro per le operazioni di spegnimento, intervento in corso anche con l’elicottero Drago VF54 del Reparto Volo di Lamezia Terme.

Sul posto inviato anche un Canadair per un intervento di spegnimento più efficace dall'alto.





In aggiornamento





Attualmente sono oltre 20 le unità Vigilfuoco impegnate con il supporto di un Direttore delle Operazioni di Spegnimento VVF, del Comando di Reggio Calabria, per coordinare l'intervento dei mezzi aerei