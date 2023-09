Incendio devastante a Catanzaro: due furgoni ridotti in cenere mentre le indagini cercano l'origine del rogo

CATANZARO 18 LUG. - Le fiamme riducono in cenere un Fiat Ducato ed un camion OM35, indagini in corso per determinare l'origine del rogo

Catanzaro, 18 luglio 2023 - La tranquilla via della Resistenza nel quartiere Santa Maria, a Catanzaro, ha vissuto momenti di panico dovuto ad un violento incendio che ha avvolto due. Intorno alle 3 di stanotte, un Fiat Ducato ed un camion OM35 sono stati completamente distrutti dalle fiamme, richiamando immediatamente l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.

Le prime segnalazioni di un incendio in via della Resistenza sono giunte alle autorità locali poco dopo l'inizio dell'episodio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento dell'incendio. Nonostante i loro sforzi, entrambi i veicoli sono stati completamente distrutti dalle fiamme, lasciando solo carcasse carbonizzate come unico segno di quanto accaduto.

Dopo aver messo in sicurezza l'area, è stata richiesta la presenza della polizia per avviare le indagini sul caso. Gli agenti hanno iniziato ad analizzare la scena alla ricerca di indizi o prove che potessero rivelare l'origine dell'incendio. La scientifica è stata chiamata per eseguire accertamenti approfonditi al fine di determinare le cause del rogo e raccogliere ogni possibile elemento che potesse fornire indizi sugli eventuali autori dell'atto criminale.

Al momento, non sono ancora emerse informazioni sulla motivazione o sugli eventuali responsabili di questo incendio. I residenti del quartiere sono rimasti sconvolti, poiché l'incendio ha causato danni significativi e potenzialmente messo a rischio la sicurezza delle persone che vivono nella zona. Si spera che le indagini in corso possano fornire risposte rapide e che eventuali responsabili vengano individuati e puniti in modo adeguato.