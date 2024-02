Incendio doloso distrugge negozio in Calabria indagini in corso

Panico tra gli abitanti a causa di una spessa nube di fumo nero e sospetti di origine criminale

La notte scorsa, un incendio di cui si sta ancora indagando sull'origine ha devastato un negozio in corso Mediterraneo a Scalea, nel cosentino, generando panico tra gli occupanti del palazzo di cinque piani coinvolto nell'evento.

Le fiamme, sviluppatesi durante la notte, hanno interessato l'esercizio commerciale, liberando una densa nube di fumo nero. Questo fenomeno potrebbe essere attribuito alla presenza di numerosi oggetti in plastica e altri materiali nel negozio. La coltre di fumo si è rapidamente estesa ai piani superiori, danneggiando pareti e infissi degli appartamenti sovrastanti e costringendo gli abitanti a evacuare per garantire la propria sicurezza.

L'incendio ha distrutto la copertura esterna dell'ingresso del locale e gli oggetti destinati alla vendita, al riparo di essa. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Scalea e i vigili del fuoco del distaccamento locale. I vigili del fuoco hanno gestito l'incendio e messo in sicurezza l'edificio, mentre gli investigatori hanno avviato le indagini per determinare l'origine del rogo, non escludendo al momento la possibilità di un incendio doloso.

Le indagini si concentreranno sugli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco per individuare il punto di innesco delle fiamme. Se confermato come un atto doloso, questo sarebbe l'ultimo di una serie di episodi simili verificatisi negli ultimi mesi a Scalea e nella Riviera dei Cedri. In questa zona, infatti, si sono verificati incendi ritenuti dolosi, che hanno coinvolto veicoli di aziende e professionisti locali. (Ansa)